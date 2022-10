Dwa lata po zaostrzeniu prawa do aborcji. "Byłam w szoku, że można skazywać całe rzesze kobiet tortury, łamanie praw człowieka"

O tym, co zmieniło się od tego czasu, gdzie jesteśmy i co będzie dalej, rozmawiały gościnie debaty "Aborcja. Prawo czy zakaz?" w TVN24, którą poprowadziła Agata Adamek.

Prawniczka: byłam w szoku, że można skazywać całe rzesze kobiet na tortury

Psycholożka i prawniczka: wyrok zakończył okrutną praktykę,

Agnieszka Szpika: moje dzieci nie mają żadnej przyszłości w tym kraju

Oświadczenie męża Izabeli z Pszczyny

Skrobol odczytała w programie oświadczenie męża Izabeli. "Moim marzeniem jest, aby historia Izy spowodowała zmiany w prawie i myśleniu. By kompromis wrócił do poprzedniego kształtu" – napisał. "Ludzie muszą być wyczuleni. Lekarze wiedzą już, że sytuacja może być nagłośniona, a każde zaniedbanie spowoduje poważne konsekwencje. Mam nadzieję, że to co się stało wpłynie na lekarzy, by byli przyzwoici, żeby Maja wychowywała się w lepszej Polsce, bardziej przyjaznej kobietom" - dodał. Oświadczenie zakończył hasłem: "Ani jednej więcej".