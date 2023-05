Prawnicy krytykują ustawę "lex Tusk". Zwracają uwagę na możliwość odebrania biernego prawa wyborczego

Prawnicy mówią o "sądzie kapturowym", "pełnym autorytaryzmie" i "radykalnym rozwiązaniu, które narusza ustawę zasadniczą". Podobne opinie o ustawie "lex Tusk", czyli o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 słyszał też prezydent - mimo to zdecydował, że ją podpisze.

Obawa pozbawienia biernego prawa wyborczego

- Nie ogranicza prawa wybieralności, biernego prawa wyborczego, ale na wójta, burmistrza i prezydenta miasta - stwierdza konstytucjonalista profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Rządzący, a zwłaszcza członkowie tej komisji, będą chcieli wykazać, że skoro nie dotyczy to wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, to wcale nie oznacza, że nie dotyczy wyborów posła i senatora - wyjaśnia.

De facto nie oznacza to, że taka osoba nie może kandydować. - Mam poważne wątpliwości co do tego, czy przypadkiem nie jest to sposób, aby opłotkami doprowadzić do możliwości pozbawienia biernego prawa wyborczego - dodaje profesor Patyra. - Są to zagadnienia, które regulować może tylko konstytucja, a nie jakiekolwiek ustawy - podkreśla.