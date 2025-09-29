Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro pojawił się na komisji śledczej ds. Pegasusa
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję i doprowadzony na przesłuchanie komisji do spraw Pegasusa. - Uważam, że jesteście grupą osób, które działają nielegalnie, bezprawnie i do tego wyczerpujecie cechy przestępcze - oświadczył były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Mimo tego później przez prawie osiem godzin odpowiadał na pytania. - Ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu - stwierdził.

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa.

Ziobro wylądował na lotnisku w Warszawie w poniedziałek przed godziną 10.30. Po wyjściu z samolotu został zatrzymany przez policję i przewieziony do Sejmu. Posiedzenie komisji do spraw Pegasusa rozpoczęło się o godzinie 12. Wtedy też na salę wprowadzono polityka.

Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS przez prawie osiem godzin (z przerwami) odpowiadał na pytania komisji. Było to dziewiąte podejście do przesłuchania Ziobry, który uważa, że komisja jest nielegalna.

Pegasus "polityczną bronią"

W czasie swojego wstępnego przemówienia przewodnicząca komisji Magdalena Sroka oświadczyła, że zarówno Pegasus, jak i system Hermes były "polityczną bronią". - To była broń skierowania przeciwko opozycji, sędziom, prokuratorom, dziennikarzom. Materiały zdobywane przy okazji wykorzystania tych metod nie służyły wymiarowi sprawiedliwości. Służyły nękaniu, dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy - powiedziała.

Jak dodała, "to są fakty i dowody". - Zgromadzone przez komisję materiały, decyzje, opinie służb i zeznania świadków potwierdzają to, o czym mówię, dlatego bardzo potrzebne są publiczne wyjaśnienia i rozliczenie - zaznaczyła.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: Marcin Obara/PAP

Ziobro grozi: będziemy się spotykać, ale w innych rolach

Ziobro został później pouczony o mówieniu prawdy i zapytany, czy rozumie treść pouczenia. Pojawiły się jednak problemy techniczne z mikrofonem byłego ministra. Gdy udało się go włączyć, stwierdził, że "sama technika zaprotestowała wobec sposobu prowadzenia tej pseudokomisji".

Jak powiedział, przyjechał "świadomy, co go tutaj spotka". Zapytany ponownie, czy zrozumiał treść pouczenia, potwierdził.

Na pytanie, czy ustanowił pełnomocnika, Ziobro odparł: - Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 10 września zeszłego roku.

ziobro przysiega i pelnomocnik
Zbigniew Ziobro nie ustanawia pełnomocnika i przysięga odwrócony plecami do komisji
Źródło: TVN24

Ziobro złożył przysięgę jako świadek. Zadeklarował, że będzie mówił prawdę. Zrobił to odwrócony plecami do komisji.

Następnie Ziobro przekazał, że "składa wniosek o wyłączenie wszystkich państwa z udziału w komisji śledczej". - Uważam, że jesteście grupą osób, które działają nielegalnie, bezprawnie i do tego wyczerpujecie cechy przestępcze. Kiedyś będzie dalszy finał naszego spotkania, będziemy się spotykać na sali rozpraw, ale w innych rolach - oświadczył.

Wniosek Ziobry upadł

Gdy został poinformowany, że nie może wnioskować o wyłączenie wszystkich członków komisji, były minister sprawiedliwości zawnioskował o wyłączenie z posiedzenia jej szefowej - Magdaleny Sroki.

- Wnoszę o wyłączenie (z posiedzenia - red.) pani poseł, która przewodzi w dzisiejszym zebraniu i bierze główną odpowiedzialność za sposób organizacji tego przedsięwzięcia. Z uwagi na okoliczności prezentacji materiałów filmowych, propagandowych, partyjnych, przedstawiających w sposób wypaczony, kłamliwy obraz sytuacji w Polsce za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i wykorzystywanie tego gremium (...), aby uprawiać prymitywną propagandę - powiedział.

Wniosek upadł wszystkimi sześcioma głosami członków komisji.

komisja glosowanie
Komisja ds. Pegasusa odrzuca wniosek Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24

Sprzeczka na początku przesłuchania

Podczas przesłuchania przed komisją Ziobro chciał skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi.

Wypowiedź, podczas której zawnioskował o przedstawienie do protokołu posiedzenia swojego oświadczenia, przerwała mu jednak szefowa komisji. Wskazała przy tym, że "swobodna wypowiedź to nie jest wypowiedź dowolna".

- Ja nie proszę o swobodną wypowiedź, ja proszę o przysługujące mi prawo. Jeśli państwo udajecie komisję, to ustawa o komisji śledczej stanowi, że każdy świadek stający przed nią może zwrócić się w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego o wygłoszenie swojego oświadczenia w sprawie istotnego interesu prawnego do protokołu i właśnie z tej formuły chcę skorzystać – mówił Ziobro.

Sroka podkreśliła, że komisja pracuje na podstawie przepisów ustawy o komisji śledczej. - W tych kwestiach, których nie reguluje ustawa, odwołujemy się do Kodeksu postępowania karnego. Przed komisją śledczą jako świadek ma pan prawo wygłosić swobodną wypowiedź - mówiła.

Ziobro: byłem inicjatorem

- Ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu - stwierdził Zbigniew Ziobro. - Dobrze trafiliście państwo co do mojego przesłuchania, tylko że w niewłaściwym czasie, bo po delegalizacji waszej komisji - skwitował, poproszony przez przewodniczącą komisji Magdalenę Srokę (PSL) o rozwinięcie wątku zakupu oprogramowania Pegasus. Były szef MS powiedział także, że według jego wiedzy system Pegasus był stosowany w sprawie Polnordu - giełdowej spółki deweloperskiej, o której było głośno w związku ze śledztwem prokuratury przeciwko adwokatowi Romanowi Giertychowi - obecnie posłowi KO, które dotyczyło działań na szkodę spółki. Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł ze spółki Polnord. Zatrzymanym w sprawie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. W styczniu br. Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie - według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa. - Państwo polskie śmiało również w tamtej sprawie użyć nowoczesnych narzędzi do wykrywania i zapobiegania przestępstw, takich jak Pegasus - mówił podczas posiedzenia komisji Ziobro.

Ziobro "miał wiedzę" o stosowaniu Pegasusa

W trakcie przesłuchania Ziobro przekazał, że "ma wiedzę", iż system Pegasus był stosowany wobec Sławomira Nowaka. Według niego Pegasus cieszy się zainteresowaniem komisji śledczej, gdyż był "niezwykle skutecznym narzędziem", które pomogło wykryć, jak ocenił, "wielką korupcję człowieka, który był bliskim współpracownika Donalda Tuska".

Jego zdaniem Nowak, dzięki bliskim kontaktom z Tuskiem, czerpał korzyści majątkowe i załatwiał korzyści majątkowe dla wielu osób, a teraz jest "uniewinniany" przez "prokuraturę, która została nielegalnie przejęta".

- Bo ta prokuratura przychyla się do wniosku obrońców i wnosi o umorzenie postępowania przed sądem, kiedy sąd jeszcze nie przystąpił nawet do rozpoznania sprawy na postępowaniu przygotowawczym, bez rozpoznania dowodów - dodał Ziobro.

Następnie została poruszona kwestia powodu zakupu Pegasusa. - Jako prokurator generalny starałem się dowiadywać, co dzieje się w poszczególnych sprawach, śledztwach. Nie czyniłem tego może już z taką pieczołowitością i dokładnością, jak to miało miejsce, gdy pierwszy raz byłem prokuratorem generalnym - zaczął wyjaśniać.

Ziobro stwierdził, że dzięki zastosowaniu Pegasusa Polska "przestała być bezbronna" wobec groźnych przestępców, a także wobec takich, o których nie wspominał w przykładach, lecz którzy "również byli przedmiotem rozpoznania" dzięki Pegasusowi.

Policja i ABW "zmieniły zdanie"

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka pytała Ziobrę, czy ówczesny szef CBA Ernest Bejda informował go o negatywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącej systemu Pegasus. Były szef MS ocenił, że pierwotne uwagi ABW wynikały z braku dostępu do wszystkich informacji.

- ABW nie miała dostępu przede wszystkim do aktów, nie miała wszystkich materiałów, informacji, dlatego że nie była dysponentem tego systemu. Konkluzje ostateczne (...) kierownictwa ABW były takie, że jest to system w pełni bezpieczny, zgodny z polskim prawem i należy go stosować - mówił Ziobro.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że choć organy takie jak policja czy ABW miały wątpliwości co do tego systemu, to później po wspólnej dyskusji zmieniły zdanie. - To świadczy o profesjonalizmie polskiego państwa - ocenił.

Sroka pytała też, czy Ziobro wiedział o negatywnej opinii policji w sprawie legalności systemu Pegasus. Były szef MS odparł, że wiedział o dyskusjach, które ostatecznie skończyły się pozytywnym zaopiniowaniem. Stwierdził, że jedna negatywna opinia do niego dotarła, ale nie jest pewny, czy policji. O wątpliwościach tego organu miał dowiedzieć się po fakcie.  

- Miałem informację, że trwa dyskusja, że dochodzi do wymiany poglądów. Mówił mi o tym prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. (...) To jak najlepiej świadczy o profesjonalizmie polskiego państwa, że trwa debata pomiędzy poszczególnymi organami, czy dane narzędzie jest dobre, czy też nie. (...) Ja osobiście w takiej debacie nie uczestniczyłem - mówił Ziobro. Nie odpowiedział na pytanie, czy w tych dyskusjach brali udział politycy.

Ziobro o zakupie Pegasusa: zrobiłbym to po raz kolejny

Były minister sprawiedliwości został następnie zapytany, czy to on indywidualnie podejmował decyzję odnośnie przekazania 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do CBA, będąc jedynym, głównym dysponentem tego funduszu.

- Potwierdzam prawdziwość zeznania pana ministra Michała Wosia. On podejmował już te decyzje na poziomie konkretnych rozstrzygnięć - odpowiedział Ziobro.

Dopytany, czy to on wydawał polecenia Wosiowi w tej sprawie, były szef MS ocenił, że "gdyby wydał polecenie, to on by podjął decyzję". - Skoro on podjął decyzję, to znaczy, że nie było mojego polecenia - dodał.

Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem, decyzję podjął Woś
Źródło: TVN24

Powiedział, że bardzo cieszy się, iż wiceminister Michał Woś podjął taką decyzję. Dodał, że podjąłby taką samą, gdyby zarezerwował ją do swojej własnej kompetencji. Wyjaśnił, że w tamtym czasie było inaczej, ponieważ darzył Michała Wosia "uzasadnionym zaufaniem", które "czas zweryfikował pozytywnie".

Zbigniew Ziobro nie odpowiedział precyzyjnie na pytanie, kiedy dokładnie dowiedział się o zamiarze zakupu systemu Pegasus przez CBA. - Nie wnikałem nigdy w szczegóły tego rodzaju oprogramowania, bo się na tym nie znam - przekonywał.

- Pegasus został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, miałem w tym swój udział i zrobiłbym to po raz kolejny - oświadczył Ziobro. - Jestem przekonany, że ten system działał zgodnie z polskim prawem i przynosił pozytywne efekty - zaznaczył.

Z kim konsultowano zakup Pegasusa? Kto miał dostęp do materiałów?

Szefowa komisji Magdalena Sroka zapytała Zbigniewa Ziobrę, czy wiedział, że w raporcie końcowym dotyczącym użycia oprogramowania Pegasus CBA złożyło wniosek o zniszczenie zdobytych materiałów, uznając, że nie stanowią one podstaw do stwierdzenia popełnienia przestępstwa. Następnie zapytano go również, czy miał wiedzę, że na tym samym etapie ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski polecił skopiować te materiały.

Były szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że "nie pamięta, aby stanowisko CBA w tej sprawie do niego dotarło". W przypadku decyzji prokuratura Święczkowskiego natomiast Ziobro zadeklarował, że wiedział, iż "była tam przeprowadzona jakaś kontrola", jednak nie wie, czy decyzje o skopiowaniu materiałów rzeczywiście zapadły.

Zapytany o to, czy jako prokurator generalny odbywał konsultacje z prokuratorem krajowym w najważniejszych kwestiach, odparł, że takie spotkania odbywały się "nawet co tydzień".

- Z całą pewnością, tak jak pani poseł już miałem okazję informować, że tego rodzaju spotkania odbywały się nawet co tydzień, poza wyjątkami, w środy w ministerstwie, czasami nawet z prokuratorami spotykałem się u siebie w Jeruzalu (...). Bywało też i tak, że z niektórymi z nich spotykałem się poza miejscem pracy w sobotę i w niedzielę i omawialiśmy sprawy, które zasługiwały na omówienie - opisał. Podkreślił przy tym, że na spotkaniach nie przeglądano dokumentów omawianych spraw, a jedynie "o nich rozmawiano".

Ziobrę pytano również, czy konsultował zakup Pegasusa z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

- Teoretycznie nie mogę wykluczyć takiej rozmowy z racji tego, że pan premier Kaczyński odgrywał bardzo ważną rolę jako wicepremier, był odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa - powiedział w trakcie przesłuchania były szef MS. 

Czy przecieki pochodziły z Pegasusa? Ziobro: są różne warianty

Komisja pytała Ziobrę o szczegóły wycieku materiałów pozyskanych za pomocą Pegasusa do rządowych mediów. - W takich śledztwach bierze się pod uwagę różne warianty i czasami najbardziej zaskakujące, że taki wyciek również mógł nastąpić ze strony osób, które miały dostęp do treści zawartych w telefonie - stwierdził polityk PiS. 

- Nie mam wiedzy i nie mogę w sposób odpowiedzialny, stuprocentowy powiedzieć, że te materiały, które zostały ujawnione, pochodziły, zostały uzyskane za sprawą systemu Pegasus. Jest taka oczywiście całkiem prawdopodobna wersja, ale są też możliwe inne wersje, które mogłyby tłumaczyć taką sytuację - kontynuował Ziobro.

Dopytywany był też o informacje pozyskane z telefonu Krzysztofa Brejzy, szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 r. - Wedle mojej wiedzy zostało wszczęte postępowanie, które miało na celu wyjaśnić, czy był to przeciek informacji pozyskanych poprzez urządzenie, o którym pan mówi, czy też może było inne źródło tego przecieku. A jeśli był to taki przeciek, to rozumiem, że służby, które państwu podlegają już od dwóch lat po nielegalnym przeniesieniu Prokuratury Krajowej, mogły zrobić wszystko, aby tę sprawę dokładnie wyjaśnić - skwitował Ziobro.

Polityk został skonfrontowany z jego własnymi słowami sprzed kilku lat, gdy mówił, że Krzysztof Brejza miał popełnić przestępstwo. Dopytywany tłumaczył, że Brejza chronił się za immunitetem. Patryk Jaskulski (KO) zauważył, że PiS nie próbowało uchylić mu immunitetu. - Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie - zaapelował Ziobro.

Dziewiąte podejście do przesłuchania Zbigniewa Ziobry

Sejmowa komisja śledcza od ponad roku chciała przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji m.in. przeciwników politycznych. Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną, ósmą już, nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.

Były minister, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to nieopublikowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku, stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

W marcu ubiegłego roku Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Afera Pegasusa. Czym jest i jaką rolę odegrał w niej Zbigniew Ziobro?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Afera Pegasusa. Czym jest i jaką rolę odegrał w niej Zbigniew Ziobro?

Komisja śledcza do spraw Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania między innymi przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd - między innymi przez NIK - informacji Pegasusa zakupiono jesienią 2017 roku dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 milionów złotych) z Funduszu Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, ms/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroPegasusMinister Sprawiedliwości
Czytaj także:
Krzysztof Brejza
Brejza chce "konfrontacji" z Ziobrą. Złożył wniosek
Polska
Zbigniew Ziobro
Czego dowiedzieliśmy się z przesłuchania Ziobry? "Padły ważne słowa"
Polska
Burza tropikalna Imelda
Imelda rośnie w siłę. Ma stać się huraganem
METEO
Donald Trump
Trump: stanę na czele Rady Pokoju
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro "w dwóch słowach" podsumował swoje przesłuchanie
Polska
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny". Adrian zmarł, miał rany od nożyczek i śrubokrętu
WARSZAWA
indonezja kopalnia shutterstock_2332160537
"Białe złoto" w Niemczech. Odkryli jedno z największych złóż na świecie
BIZNES
imageTitle
Arka bez szans w Lubinie. Grad bramek do przerwy
Najnowsze
china
11 członków rodziny skazanych na śmierć. Horror w Willi Przyczajonego Tygrysa
Donald Tusk
Tusk o przesłuchaniu "Zbigniewa Z."
Polska
ziobro pap 2
Bodnar: Ziobro siłą rzeczy musiał o tym wiedzieć i się przyznał
Polska
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
BIZNES
imageTitle
Tragiczny wypadek na boisku. 19-letni piłkarz nie żyje
EUROSPORT
Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii
Spłonęła jedna trzecia parku narodowego. Zginęła nieznana liczba zwierząt
METEO
Poseł PiS przyklejał plakaty na komisji do spraw Pegasusa
Incydent w czasie przesłuchania Ziobry. "Panowie postanowili zrobić cyrk"
Polska
Trump i Netanjahu
Netanjahu z Białego Domu zadzwonił do emira Kataru. Przeprosił
dzieci telefon media społecznościowe
11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają
Polska
Prezydent Karol Nawrocki przekazał do Sejmu projekt ustawy
Nawrocki chce zmian w trzech ustawach. Wysłał projekty do Sejmu
Polska
Deszcz, noc
Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami i deszczem
METEO
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
WARSZAWA
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
WARSZAWA
shutterstock_1669262509
Uruchomiono nowe złoże na Morzu Norweskim
BIZNES
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Wybory w cieniu "bezprecedensowych zagrożeń". Jest opinia OBWE
Grad na Śląsku
Na Śląsku sypnęło gradem
METEO
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Chcą nocnej prohibicji w całym kraju. Apel lekarzy
Polska
imageTitle
Brak tytułu nie zaszkodził. Polacy dalej na szczycie rankingu
Najnowsze
"WHO wydała wyrok na rolników"?
"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Nie żyje dwukrotny mistrz świata
EUROSPORT
Spadł śnieg na Kasprowym Wierchu
W Tatrach zapanowała zima
METEO
Trump i Netanjahu
Netanjahu przyjechał do Białego Domu. Na rozmowę o planie Trumpa

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica