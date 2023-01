Prawie 200 tysięcy widzów w 20 dni. Wielki sukces filmu "Na twoim miejscu"

"Na twoim miejscu" w reżyserii Antonia Galdameza przyciągnął do kin imponującą liczbę widzów. Produkcję TVN Warner Bros. Discovery, która do dystrybucji trafiła 6 stycznia, zobaczyło już prawie 200 tysięcy osób. Ten weekend może być ostatnią szansą, by zobaczyć film na wielkim ekranie.

Nienachalny i inteligentny

W tym zabawnym, wyważonym, nienachalnym i inteligentnym filmie Galdamez przygląda się różnym sytuacjom i prowadzi widza do wniosku, że nie ma tu jednoznacznie dobrych czy złych postaci. Pozostawia również sporą dowolność do interpretacji i własnych przemyśleń.

Bohaterami obrazu są Kaśka i Krzyś - z pozoru zwyczajne małżeństwo po trzydziestce. Ona zajmuje się domem, pracuje jako nauczycielka w przedszkolu prowadzonym przez matkę i dba o to, żeby kilkuletniemu synkowi - Tadziowi - niczego nie brakowało. On zaś pracuje w jednej z warszawskich agencji reklamowych, gdzie właśnie przygotowuje projekt dla japońskiego klienta.

Zamiana ciał

Wtedy dochodzi do nieoczekiwanej zamiany ciał - ona budzi się jako on i na odwrót. To powoduje szereg niedogodności i niejednokrotnie zaskakujących, śmiesznych sytuacji. Kaśka i Krzyś zmuszeni zostają do intensywnej współpracy. Paulina Gałązka i Miron Jagniewski, odtwórcy ról głównych bohaterów, brawurowo żonglują własnymi interpretacjami Kaśki i Krzysia. Zarówno Gałązka, jak i Jagniewski, niezależnie, czy w danym momencie są "Kaśką" czy "Krzysiem", są bardzo wiarygodni za sprawą świadomego wykorzystania mimiki, drobnych gestów czy sposobu poruszania się. W rolach drugoplanowych natomiast zachwycają Maria Pakulnis, Delfina Wilkońska, Magdalena Lamparska i Michał Czernecki.