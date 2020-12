Z okazji Dnia Praw Człowieka ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podkreśliła "wagę odpowiedzialności za ochronę praw jednostki do godnego życia". "Wyrażamy uznanie dla odwagi tych, którzy na co dzień ryzykują życiem w ich obronie" – dodała. 72 lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

"W Dniu Praw Człowieka podkreślamy wagę naszej odpowiedzialności za ochronę praw jednostki do godnego życia i wyrażamy uznanie dla odwagi tych, którzy na co dzień ryzykują życiem w ich obronie. Dzięki tym bohaterom świat staje się lepszym miejscem dla nas wszystkich" – napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W grafice umieszonej we wpisie ambasador widnieje napis: "Wolność ekspresji i prawo do pokojowego gromadzenia się to kamienie węgielne demokracji"