Praszka. Wsadził głowę w ogrodzenie i utknął. Szczeniakowi pomogli strażacy

czytaj dalej

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dopuścił się błędów, rozhuśtania inflacji - oceniła w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24 Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy i była prezes NBP (PO). - Teraz rząd próbuje pomóc prezesowi NBP przez zamrożenie pewnych cen. To pachnie socjalizmem - mówiła. Dodała, że zgłasza swoją gotowość do kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej.