"Przeważyła chęć oczekiwania na ważne telefony z zagranicy"

Podający się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa rosyjski youtuber odbył ponad 11-minutową rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Wśród tematów znalazła się między innymi polityka Polski wobec Ukrainy i stosunek prezydenta do osób LGBT.

Tę rozmowę komentował na antenie TVN24 ambasador Jan Wojciech Piekarski, były szef protokołu dyplomatycznego. Pytany, czy prezydent powinien się zorientować, że to żart, zwrócił uwagę na kilka kwestii. - Osobiście rozmawiał prezydent Duda z Guterresem, kiedy był w Nowym Jorku. Na pewno ten głos znał, trudno powiedzieć, czy zapamiętał. Natomiast rzuca się różnica absolutnie w akcencie tego Portugalczyka mówiącego po angielskiego i rosyjskich kawalarzy, którzy mówili z wyraźnym rosyjskim akcentem - zwrócił uwagę Piekarski.

Jak dodał, mimo to "prezydent rozmawiał jakby nigdy nic".

Rozmowa w limuzynie

Były szef protokołu dyplomatycznego zwrócił uwagę, że sekretarz generalny ONZ nie dzwoni do nikogo z gratulacjami. - Musiałby dzwonić do stu dziewięćdziesięciu kilku prezydentów i premierów krajów członkowskich ONZ - powiedział.

Pytany, kto popełnił błąd, Piekarski nie miał wątpliwości. - Przedstawicielstwo polskie przy ONZ powinno to stwierdzić w sekretariacie sekretarza generalnego. To jest bez wątpienia błąd pracownika - ocenił.

- Ta władza ma to do siebie, że szuka winnych na szczeblu urzędniczym, nigdy nie szuka winnych na szczeblu politycznym. Rozumiem, że mógłby być w Nowym Jorku, mówiąc słowami ministra Bartoszewskiego, "dyplomatołek", który nie sprawdził tego w sposób właściwy, ale drugi niekompetentny urzędnik niedbający o prestiż prezydenta doprowadził do tego, że dał sygnał "łączyć" - wskazał.