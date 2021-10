W terenie zabudowanym gnał 162 kilometry na godzinę. 20-latek stracił prawo jazdy

czytaj dalej

Inflacja we wrześniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,9 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. To więcej, niż wynosił wstępny szacunek GUS. W stosunku do sierpnia ceny wzrosły o 0,7 procent. W ocenie ekonomistów inflacja już w październiku przekroczy poziom 6 procent.