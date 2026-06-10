Polska Klarenbach zamieszany w sprawę Collegium Humanum. Nowe informacje z prokuratury Oprac. Adam Styczek Maciej Zalewski Zespół autorów |

Klarenbach zamieszany w sprawę Collegium Humanum Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Jedrzejowski / Gazeta Polska / Forum

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Setki zebranych dokumentów, ponad 400 zarzutów wobec blisko 90 podejrzanych. - To śledztwo cały czas jest w toku, ale należy wskazać, że w tej sprawie skierowano już dwa akty oskarżenia - powiedziała Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

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To dotychczasowa skala działań prokuratury w sprawie tak zwanej afery Collegium Humanum, w której pojawiają się nowe wątki. - Akt oskarżenia dotyczy 29 osób i mnóstwa wątków - wskazał Marcin Robak z "Gazety Wyborczej", który dotarł do aktu oskarżenia wobec czołowego pracownika TV Republika Adriana Klarenbacha oraz jego żony.

Pracownik TV Republika Adrian Klarenbach Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

- Tekst mniej więcej relacjonował treść tezy stawianej przez prokuratora w tej sprawie, ale pomijając dosyć ważne elementy - powiedział obrońca małżeństwa Klarenbachów, Bartosz Lewandowski.

- Mogę potwierdzić, że jednymi z osób podejrzanych najpierw, a aktualnie oskarżonych, w sprawie dotyczącej Collegium Humanum jest Adrian K. oraz jego żona - stwierdziła Katarzyna Calów-Jaszewska.

Klarenbach wśród oskarżonych w sprawie Collegium Humanum

I tak po zebraniu materiału dowodowego, śledczy oskarżyli Klarenbachów o popełnienie łącznie sześciu przestępstw. Chodzi między innymi o namawianie rektora uczelni do wystawienia dyplomu dla żony oraz zabieganie o dyplom dla znajomego.

- Adrian K. współpracował z rektorem, przekazywał dokumenty świadczące o skończeniu studiów, wszystkie niezbędne podpisy - stwierdziła Calów-Jaszewska. - Natomiast jeżeli chodzi o panią Lucynę K., sprawa dotyczy dwukrotnego użycia dokumentu, poświadczającego nieprawdę, dyplomu MBA między innymi po to, żeby uzyskać stanowisko w radzie nadzorczej - dodała.

Miało to jej pozwolić zasiąść w radzie nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. Według aktu oskarżenia uzyskanie dyplomu miało trwać niespełna trzy miesiące.

- Są dwie sprzeczne wersje dwóch podejrzanych, którzy mogą kłamać. Są dowody na to, że egzaminy były zdawane przez małżonkę - przekonywał Bartosz Lewandowski.

- To jest trochę skomplikowane, ale prokuratura twierdzi, że wszystkie te wersje to jest bujda na resorach, nie było żadnego testu - odpowiedział Marcin Rybak.

Kwestią sporną jest wątek, czy Adrian Klarenbach sam zdobył dyplom MBA. W internetowym wywiadzie z marca zeszłego roku zapewniał: "Nie miałem i nie mam dyplomu Collegium Humanum. Znaczy może nosiłem się z takim zamiarem, ale żebym chciał robić u nich studia, to nie powiem kategorycznie tak, czy nie, bo to jest głupie. Głupie dlatego, że może chciałem, ale żadnych studiów u nich nie robiłem".

Prokuratura zapytana dziś odpowiada, że "z zebranego materiału dowodowego wynika, że istotnie Adrian K. uzyskał dyplom w Collegium Humanum".

CBA interesowało się Klarenbachem za rządów PiS

Pracownik TV Republika był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego w czerwcu zeszłego roku. Został wypuszczony za kaucją - 50 tysięcy złotych wpłacił szef wydawców stacji, która na swoich paskach informacyjnych mówi o nękaniu ich pracownika przez "bodnarowską" prokuraturę. Prawda jest jednak taka, że działania służb trwały już za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

- W akcie oskarżenia czytamy, że w sierpniu 2022 roku, czyli grubo przed rządami Donalda Tuska, funkcjonariusze CBA kilkukrotnie szukali dyplomu Adriana Klarenbacha - zwrócił uwagę Marcin Rybak.

- Musimy chyba mówić o tym, że mamy jedną prokuraturę i prokuratura nie jest instytucją o charakterze politycznym, ale (…) to postępowanie nie jest prowadzone ani od roku, ani od dwóch lat. Materiał dowodowy jest weryfikowany od kilku lat - podkreśliła Calów-Jaszewska.

Adrianowi Klarenbachowi i jego żonie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności, ale o tym zdecyduje sąd. Termin pierwszej rozprawy - wobec wszystkich oskarżonych osób związanych z Collegium Humanum - nie został jeszcze wyznaczony.

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