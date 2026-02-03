Pracownik MON zatrzymany za "współpracę z obcym wywiadem". Resort potwierdza

Do zatrzymania pracownika resortu obrony przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego doszło we wtorek o godzinie 8 - napisał Onet, powołując się na swoje źródła w ministerstwie. Zatrzymanie mężczyzny potwierdził dziennikarzom rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. Nie podał szczegółów.
Niedługo po tym, jak o sprawie zaczęły informować media, Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat w serwisie X. Potwierdziło "zatrzymanie wieloletniego pracownika resortu" i przedstawienie zarzutów "współpracy z obcym wywiadem".
Z kolei prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że czynności z udziałem zatrzymanego prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podkreśliła, że do czasu zakończenia czynności prokuratura nie udziela więcej informacji.
Akcja "była przygotowywana od dłuższego czasu"
Dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz mówił w rozmowie z TVN24, że zatrzymany to cywil - wieloletni pracownik MON, zatrudniony obecnie w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego.
Akcja jego zatrzymania, wedle źródeł, na które powołuje się Harłukowicz, "była przygotowywana od dłuższego czasu i utrzymywana w ścisłej tajemnicy". Jak zaznaczył w sprawie domniemanej współpracy, "chodzi o kierunek wschodni".
- Moje źródła w Ministerstwie Obrony Narodowej twierdzą, że sprawa jest bardzo dobrze udokumentowana - zaznaczył Harłukowicz.
