Pracownik MON zatrzymany za "współpracę z obcym wywiadem". Resort potwierdza

Zatrzymanie pracownika MON. Relacja Pawła Łukasika Źródło: TVN24

Do zatrzymania pracownika resortu obrony przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego doszło we wtorek o godzinie 8 - napisał Onet, powołując się na swoje źródła w ministerstwie. Zatrzymanie mężczyzny potwierdził dziennikarzom rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. Nie podał szczegółów.

Niedługo po tym, jak o sprawie zaczęły informować media, Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat w serwisie X. Potwierdziło "zatrzymanie wieloletniego pracownika resortu" i przedstawienie zarzutów "współpracy z obcym wywiadem".

Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego,… pic.twitter.com/yoT9q8XI3q — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 3, 2026 Rozwiń

Z kolei prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że czynności z udziałem zatrzymanego prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podkreśliła, że do czasu zakończenia czynności prokuratura nie udziela więcej informacji.

Akcja "była przygotowywana od dłuższego czasu"

Dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz mówił w rozmowie z TVN24, że zatrzymany to cywil - wieloletni pracownik MON, zatrudniony obecnie w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego.

Akcja jego zatrzymania, wedle źródeł, na które powołuje się Harłukowicz, "była przygotowywana od dłuższego czasu i utrzymywana w ścisłej tajemnicy". Jak zaznaczył w sprawie domniemanej współpracy, "chodzi o kierunek wschodni".

- Moje źródła w Ministerstwie Obrony Narodowej twierdzą, że sprawa jest bardzo dobrze udokumentowana - zaznaczył Harłukowicz.

Opracowali: Aleksandra Sapeta, Mikołaj Stępień /lulu