Lekarz na kwarantannie: w przypadku nieodpowiedzialności, ktoś może umrzeć

– To było fajne przez dwa dni, ale teraz już zaczynam tęsknić, myśleć o tym, co się dzieje w pracy i z tymi ludźmi, którzy muszą podejmować czynności względem drugiego człowieka – mówi pielęgniarka.

To, co może robić i robi, to telefony do bliskich i znajomych. I apelowanie: "jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Myjcie ręce. Trzymajcie się na metr, szczególnie od osób starszych".

- Dajmy szansę sobie i innym na to, żeby przetrwać tę epidemię w miarę zdrowo. Jak jest ktoś objęty kwarantanną, to nie powinien ruszać tyłka z domu. Bądźmy odpowiedzialni – apeluje.

- Jest niepokój. Pojawiają się gdzieś łzy w oczach... Znamy statystyki - statystyki są po naszej stronie. Śmiertelność wśród osób bez chorób współistniejących nie jest duża. Natomiast sam niepokój, że my możemy być wektorami przenoszącymi do pacjentów naszych, to poczucie, że my sami możemy być zagrożeniem, jest czymś dojmującym - przyznaje Tomasz Krauda, lekarz z Łodzi. On nadal pracuje.