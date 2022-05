Prace nad zmianami w Sądzie Najwyższym w Sejmie. Opozycja o "politycznym dealu"

W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym. W środę PiS wyrzuciło z projektu większość poprawek Solidarnej Polski, za to we wtorek na szefową neo-KRS wybrano powiązaną ze Zbigniewem Ziobrą Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Zdaniem opozycji to "polityczny deal". - Handel, który jest żenujący, który jest obrzydliwy - powiedział Piotr Zgorzelski, poseł PSL-Koalicji Polskiej. Zdaniem przedstawicieli Solidarnej Polski w projekcie pozostały najważniejsze dla nich poprawki.

W Sejmie rozpatrywany jest prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym zakładający między innymi likwidację nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. W zamian miałaby powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przypomniała 11 maja, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego i przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Sejm pracuje nad zmianami w Sądzie Najwyższym TVN24

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w środę poprawki, które "idą w kierunku odejścia" od przyjętych wcześniej - w trakcie posiedzenia komisji - zmian autorstwa Solidarnej Polski, koalicjanta PiS. Wówczas wykreślono jeden z artykułów, odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska. Test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie - pozostał w projekcie.

We wtorek na szefową neo-KRS bis powołano zaś Dagmarę Pawełczyk-Woicką - sędzię mającą opinię osoby bliskiej Zbigniewowi Ziobrze. Pawełczyk-Woicka znana jest ze spektakularnego awansu z sędzi sądu rejonowego na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia w 2018 roku w trakcie głosowania nad wyborem sędziów Sądu Najwyższego konsultowała się z Ziobrą, co zostało uwiecznione na nagraniu.

Zgorzelski: deal, handel, który jest żenujacy

- To wszystko był jeden polityczny deal, handel, który jest żenujący, który jest obrzydliwy, który zakończy się po wygranych przez partie demokratyczne wyborach. Tak nie może funkcjonować państwo, że handryczy się stanowiskami za synekury i wpływy - powiedział Piotr Zgorzelski, poseł PSL-Koalicji Polskiej.

- Będziemy głosować przeciw tej ustawie, bo ona nie rozwiązuje podstawowych problemów praworządności - stwierdził Borys Budka, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Złożyliśmy poprawki, bo tutaj chodzi o wyeliminowanie nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa, o wyeliminowanie z orzekania sędziów, którzy nie są sędziami zgodnie z orzeczeniem TSUE, o stworzenie nowego systemu dyscyplinarnego, w którym nie politycy będą decydować o tym, kto popełnił delikt, a będą to robić niezależni sędziowie. Przypomnę, że te deale Kaczyńskiego i Ziobry, to ciągłe przeciąganie liny, kosztowało już Polaków blisko 1,5 miliarda złotych - mówił poseł.

Budka: będziemy głosować przeciw tej ustawie TVN24

Opozycja o projekcie ustawy

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że "ta ustawa nie załatwia niczego". - Ta ustawa wpędza setki tysięcy Polaków w gigantyczne kłopoty, dlatego że po pierwsze daje możliwość przeniesienia nielegalnych sędziów z Izby Dyscyplinarnej do innych izb Sądu Najwyższego. To jest prawdziwe zagrożenie dla interesów, dla pewności prawnej bardzo wielu Polaków, którzy właśnie idą do Sądu Najwyższego i poszukują tam i sprawiedliwości, i prawa i ostatecznego wyroku - dodał.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Dolniak stwierdziła, że "likwidacja Izby Dyscyplinarnej ma tylko charakter fasadowy". - Tak naprawdę to zmiana szyldu, nic poza tym w funkcjonowaniu się nie zmienia. W zasadzie jest gorzej, można powiedzieć - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że "przyznaje się w tym projekcie prezydentowi uprawnienie do wybierania jedenastu sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej, a to oznacza, że przedstawiciel władzy wykonawczej, tak naprawdę polityk, będzie wybierał sędziów jednoosobowo według własnego uznania". - Może więc wybrać tych samych sędziów, którzy zasiadali dotychczas w Izbie Dyscyplinarnej. Niestety, wprowadza się kolejne delikty dyscyplinarne wobec sędziów. Sędzia nie będzie mógł już odmówić zasiadania w składzie neosędziom, czy też nie będzie mógł już zakwestionować orzeczenia wydanego przez neosędziego, a to oznacza, że wprowadzane są rozwiązania, które wprost kwestionują orzeczenia TSUE czy ETPCz - dodała.

Opozycja o projekcie ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym TVN24

Kurowska: poprawki, na których nam najbardziej zależało, zostały

Reporter TVN24 Radomir Wit zwrócił poseł Marii Kurowskiej z Solidarnej Polski uwagę, że "tyle mówili jako Solidarna Polska, że się nie zgodzą na te zmiany w Sądzie Najwyższym", a w środę odpadły ich poprawki. - Nie tak zupełnie wszystkie. Te, na których nam najbardziej zależało, zostały - odpowiedziała. - Te, które zakładają utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej zamiast Izby Dyscyplinarnej - doprecyzowała. Oceniła to jako "sukces".

Stwierdziła, że "zawsze potrzebowaliśmy" pieniędzy z Unii Europejskiej. - Pewno, że lubimy (Unię Europejską - red.), a dlaczego nie? - dodała.

Autor:mart/kab

Źródło: TVN24