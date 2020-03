"Po kilku tygodniach będziemy wiedzieli, czy mamy skuteczną szczepionkę". Testy mogą ruszyć w czerwcu

Przewiduje się, że pierwsze testy kliniczne nowej szczepionki przygotowywanej w Tybindze mogą rozpocząć się już na początku czerwca. - Wartość naszej technologii polega na tym, że linia produkcyjna już istnieje. Można zacząć bardzo szybko produkować szczepionkę dla ludzi - wyjaśnia doktor. - Podstawą naszej technologii jest kwas rybonukleinowy. Można go porównać do pendrive'a, na którym zapisujemy pewne informacje. Nasza szczepionka zawiera informacje na temat budowy białka, które jest obecne na powierzchni koronawirusa - dodaje.

Szczepionka polega na zastrzyku domięśniowym - do komórek dociera kwas z informacją, jak organizm może zneutralizować wirusa i komórki zaczynają produkować białko z koronawirusa. Układ odpornościowy rozpoznaje to jako białko obce i wytwarza przeciwciała - komórki immunologiczne, które następnie neutralizują wirusa.

Polka przekonuje, że ta technologia jest "czysta i bezpieczna". - My dajemy tylko informację do budowy pewnego białka, a to białko samo w sobie nie jest niebezpieczne, ponieważ jest to tylko białko, które jest bardzo krótko obecne w naszym organizmie - tłumaczy. Po przyjęciu szczepionki organizm przygotowuje się i w przypadku kontaktu z koronawirusem układ odpornościowy reaguje bardzo szybko wzmożoną produkcją przeciwciał.

Niemiecki wirusolog profesor Chrisian Drosten z berlińskiej kliniki Charite przypuszcza, że koronawirusem zarazi się 60 do 70 procent osób. - Nie można tego całkowicie wykluczyć - uważa doktor Mariola Fotin-Mleczek. - Do tej pory wiemy ciągle zbyt mało, poza tym, że ten koronawirus rozprzestrzenia się szybciej jak SARS czy MERS. Wiemy, że osoby, które nie mają objawów, mogą zarażać dalsze osoby - dodaje.

- Bill Gates zrozumiał, że mamy tutaj do czynienia z platformą i sam fakt, że my tylko kodujemy informację, dla kogoś, kto sam rozumie software i świat informacji, to go bardzo przekonało - stwierdza. - Jeżeli uda nam się stworzyć skuteczną szczepionkę przeciwko jednemu wirusowi, to nie ma najmniejszego problemu, żeby zmienić informację na informację z innego wirusa i w ten sposób bardzo szybko udostępniać szczepionki - dodaje.