Ministra edukacji w piątek na konferencji prasowej podsumowała działania resortu podczas pierwszych 100 dni rządu. Wskazała, że najważniejsze zobowiązanie, czyli podwyżki dla nauczycieli, zostało zrealizowane. - To jest wielka zmiana jakościowa, którą odczuwają nauczycielki i nauczyciele. Te pieniądze im się po prostu należały za lata ciężkiej pracy, wysiłku, działania na rzecz młodych osób, działania na rzecz takiej spójności i siły szkoły, i polskiej edukacji - oceniła.

Ministra edukacji o odpartyjnieniu kuratoriów

- Kolejną naszą ważną, zrealizowaną, obietnicą było odpartyjnienie kuratoriów tak, żeby szkoły były realnie autonomiczne, żeby dyrektorzy szkoły nie byli zastraszani przez partyjnych kuratorów - mówiła. Dodała, że było to jedne z pierwszych działań, które podjęła.

Odchudzona podstawa programowa, odejście od obowiązkowych prac domowych

- W najbliższych dniach podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące odejścia od obowiązkowych prac domowych i prawdopodobnie 16 kwietnia już wejdzie w życie - powiedziała. - Prace domowe dla szkół podstawowych będą nieobowiązkowe, co nie znaczy, że nauczyciel nie może ich zadać. Natomiast nie będą one oceniane - dodała. Oceniła, że to zmiana, na którą czekali zarówno rodzice jak i uczniowie.