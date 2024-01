"Czy dzięki likwidacji prac domowych dzieci będą mądrzejsze?" Krótka odpowiedź Barbary Nowackiej

- Wszystkie badania pokazują, że bez względu na to, czy tych prac domowych jest dużo, czy mało, to nie zmienia to kompetencji osoby kończącej szkołę - dodała. Ministra edukacji odniosła się również do wyników przeprowadzonej w trakcie audycji sondy. Respondentom zadano to samo pytanie: czy zgadzają się z twierdzeniem, że "dzięki likwidacji prac domowych dzieci staną się mądrzejsze". Większość z nich (64 proc.) odpowiedziała negatywnie. Ministra się z tym nie zgodziła.