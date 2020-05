Pozytywne opinie dla nowych szefów służb

Kwestią zmian personalnych w służbach antykorupcyjnych zajmowała się w czwartek sejmowa komisja do spraw służb specjalnych. W programie zamkniętego spotkania były ujęte m.in. zaopiniowanie odwołania wiceszefa CBA Grzegorza Ocieczka oraz powołania jego następcy. Jak poinformował PAP przewodniczący komisji Waldemar Andzel (PiS), pozytywną opinię na to stanowisko otrzymał Daniel Karpeta. Na stanowisko szefa CBA pozytywnie zaopiniowana została kandydatura Andrzeja Stróżnego, pełniącego obecnie te obowiązki.

Syn służby

Głośne afery

Od sprawy "mafii futbolowej" Karpeta pozostawał blisko grupy funkcjonariuszy CBA wywodzących się z Wrocławia, którzy prowadzili najgłośniejsze ze śledztw realizowane w tej służbie. Pracował m.in. przy tak zwanej "aferze gruntowej" z 2007 r. Przypomnijmy, że zaczęła się od dwóch biznesmenów – jeden był związany z ówczesnym wicepremierem i ministrem rolnictwa Andrzejem Lepperem, a drugi to były współpracownik prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego – którzy we współpracy oferowali za łapówkę odrolnienie dowolnego kawałka ziemi w Polsce.

Ich propozycję podchwycili agenci CBA i postanowili sprawdzić, dokąd trafi wręczona przez nich łapówka. Jedynymi, którzy usłyszeli w tej sprawie poważne zarzuty o charakterze korupcyjnym, byli właśnie powołujący się na wpływy biznesmeni. Sprawa miała jednak swoje brzemienne polityczne konsekwencje, gdyż doprowadziła do rozłamu w koalicji PiS-Samoobrona-LPR, rządzącej Polską od 2005 roku, i w konsekwencji do ogłoszenia wyborów na dwa lata przed końcem ustawowej kadencji.

Epizod w MSZ

Kariera Karpety zwolniła, gdy pod koniec 2009 roku premier Donald Tusk odwołał z funkcji szefa CBA Mariusza Kamińskiego, po tym jak prokuratura ogłosiła, że postawi mu zarzuty. Trafił wtedy na krótko do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skąd później wrócił do CBA.

- Dziś nie ma nawet 15 lat służby. To oznacza, że musi się w każdym słowie słuchać szefów, by wypracować jeszcze dwa lata dzielące go od gwarancji emerytury. W policji i służbach unika się powoływania na wysokie stanowiska takich osób, by uniknąć obawy przed ich łatwym sterowaniem – komentuje Paweł Wojtunik, były szef służby antykorupcyjnej w latach 2009-2016.