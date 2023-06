Pożyczka koreańska? "To są oczywiście miliardy dolarów". Ile? "Kilkanaście miliardów"

To jest pożyczka finansowana przez inwestorów prywatnych. Mówimy o kilkunastu miliardach dolarów - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń pytany o zaciągnięcie przez polski rząd pożyczki w Korei Południowej.

W zeszłym tygodniu polski portal MILMAG, powołując się na południowokoreańską telewizję SBS, podał, że polski rząd miał zaciągnąć pożyczkę w wysokości 12 bilionów wonów koreańskich (KRW), czyli 38,448 miliarda złotych, na zakup sprzętu wojskowego i uzbrojenia w Korei Południowej. Obecnie - jak dodano - Warszawa ma negocjować kolejne zobowiązania finansowe o podobnej wartości.

O pożyczkę zapytany został w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister finansów Artur Soboń.

Powiedział, że "to jest pożyczka finansowana przez inwestorów prywatnych". Dopytywany, na ile Polski rząd się zapożycza, odparł, że "to są miliardy dolarów oczywiście". - One świadczą o tym, że jesteśmy partnerem, który dzisiaj ma zaufanie w rządzie koreańskim, bo jest to gwarantowane przez rząd koreański - dodał. Pytany o konkretną kwotę, Soboń powiedział, że "mówimy o kilkunastu miliardach dolarów".

- Czyli zapożyczamy się w państwie koreańskim na kilkanaście miliardów? - dopytywał prowadzący program Konrad Piasecki.

- Nie zapożyczamy się w żadnym państwie koreańskim, tylko kupujemy najnowszej generacji sprzęt w Korei, Ameryce, Wielkiej Brytanii, Szwecji, także w zakładach w Polsce - mówił wiceminister finansów.

Pytania o pożyczkę w Korei Południowej

W zeszłą środę redakcja tvn24.pl zwróciła się z pytaniami dotyczącymi doniesień o pożyczce Polski w Korei Południowej na zakup uzbrojenia do Ministerstwa Obrony Narodowej. "Stosownie do postanowień ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny plan finansowy Funduszu Wsparcia SZ na 2023 r. został opracowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w związku z tym prosimy o przesłanie pytań do Banku Gospodarstwa Krajowego" - odpowiedział Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego MON.

Zespół Informacji i PR Banku Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na nasze pytania poinformował w poniedziałek, że "informacje o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), które BGK ma prawo podać", znajdują się na dwóch dostępnych publicznie stronach BGK.

"Szczegółowe informacje o finansowaniu FWSZ są objęte tajemnicą bankową" - przekazano.

Soboń: całość naszych zobowiązań będziemy raportować co do złotówki

Soboń pytany był, ile w tym roku państwo polskie musi pożyczyć pieniędzy. - Jeżeli mówimy o koszcie obsługi długu w Polsce, to jest to koszt sięgający nieco ponad 2 procent PKB, czyli spodziewam się, że około 70 miliardów złotych - powiedział.

- Jest to najwięcej ze wszystkich lat, w których rządzimy dzisiaj w Polsce i jednocześnie jest to najmniej, ile za dług płacili nasi poprzednicy - dodał.

Wiceminister przekonywał, że "dzisiaj dług Polski jest o wiele niższy niż średnia europejska, więc mamy przestrzeń nie tylko na wydatki zbrojeniowe, ale na przykład na inwestycje samorządów".

- Całość naszych zobowiązań, i deficytu, i długu, będziemy raportować co do złotówki i raportujemy co do złotówki - zapewnił.

