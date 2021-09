Prokuratura postawiła zarzuty wiceszefowi policyjnych związków zawodowych

- Nie mogę mówić o szczegółach ze względu na tajemnicę śledztwa. Mogę jedynie powiedzieć, że to jest spór, który nigdy nie powinien trafić do prokuratury. Dotyczy formalnych kwestii związanych z wątpliwościami wobec statusu nowego związku pracowników cywilnych, który zawiązał się w województwie wielkopolskim - ocenia w rozmowie z nami Andrzej Szary, który oprócz tego, że jest wiceszefem ogólnopolskiego związku, jest też przewodniczącym zarządu wojewódzkiego tej organizacji w Poznaniu.

Spór między związkami

Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: - utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, - dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Śledztwo z donosów

Szary stoi za protestami

Jest także zwolennikiem twardej linii w trwających negocjacjach z rządem dotyczących programu modernizacji służb i podwyżek dla funkcjonariuszy. W najbliższy piątek ma dojść do rozmów związkowców z ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Związkowcy nie wykluczają, że w przypadku fiaska rozmów dojdzie do powtórki sytuacji z 2018 roku. Wtedy to policjanci masowo przedstawiali zwolnienia lekarskie, całe jednostki i garnizony były zagrożone brakiem możliwości działania - co powszechnie zostało nazwane "psią grypą".