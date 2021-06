"Dyrektorka szkoły tuż przed zawaleniem dachu hali zarządziła natychmiastową ewakuację"

Młodsza brygadier Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazała, że policjanci we wtorek po godzinie 14 otrzymali informację, że doszło do zawalenia się dachu na hali sportowej w szkole na Osiedlu Pod Lipami.

Z informacji, które policja przekazała Borowiakowi wynika, że podczas burzy zauważono, że woda wlewa się do środka szkoły, co miało być powodem zarządzenia ewakuacji.

Urząd Miasta Poznań zapewnił, że do badania przyczyn zawalenia się dachu zostanie specjalna komisja. Sprawę zbada też Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1500 zgłoszeń

Starszy kapitan Michał Kucierski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował przed godziną 17, że w ciągu ostatnich dwóch godzin funkcjonariusze otrzymali 1200 zgłoszeń do miejsc, gdzie wymagana jest pomoc straży pożarnej. Łącznie strażacy otrzymali 1500 zgłoszeń w związku z burzami.

We wtorek po południu strażacy zostali wezwani między innymi do podtopionej katedry. Doszło też do podtopień w pięciu poznańskich szpitalach, a wiele ulic w stolicy regionu było zalanych i nieprzejezdnych. Transport publiczny kursował z opóźnieniami.