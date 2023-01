Akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi PiS i Solidarnej Polski. Miał wyłudzić ponad 400 tysięcy złotych z Kancelarii Sejmu

Prokuratura skierowała do poznańskiego sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski Tomaszowi G. oraz pięciu innym osobom. Według śledczych były polityk między innymi wyłudził z Kancelarii Sejmu ponad 400 tysięcy złotych oraz sprzeniewierzył prawie pięć milionów złotych należących do prywatnej uczelni.

Tomasz G. został posłem w 2005 roku i był nim przez trzy kadencje. Reprezentował Prawo i Sprawiedliwość , następnie Solidarną Polskę. W 2015 roku przystąpił do partii KORWiN, ale nie dostał się do Sejmu. Wtedy też odszedł z polityki. Żona byłego posła Magdalena G. jest założycielką jednej z poznańskich prywatnych uczelni.

Tomasz G. oskarżony o wyłudzenie pieniędzy na prowadzenie biura poselskiego

Według śledczych były polityk, jako poseł VII kadencji (lata 2011-2015) wyłudził z Kancelarii Sejmu ponad 400 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego. - Jest to związane przede wszystkim z nieprawidłowym rozliczeniem ryczałtów pobranych z Kancelarii Sejmu na prowadzenie tego biura i przedłożenie w celu wyłudzenia potwierdzających nieprawdę, nierzetelnych dokumentów. Są to umowy o dzieło zawarte z osobami, które miały wykonać prace zlecone na rzecz działalności poselskiej oskarżonego - powiedział prok. Wawrzyniak.

Śledczy zarzucili również byłemu politykowi, że jako kanclerz wyższej szkoły sprzeniewierzył, w okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku, prawie pięć milionów złotych należących do uczelni. Tomasz G. miał, "przekraczając swoje uprawnienia i będąc uprawnionym do dostępu do rachunków uczelni", wypłacać pieniądze za pomocą karty, osobiście w banku i bezpośrednio z kasy szkoły wyższej.