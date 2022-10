Rosną ceny zniczy i dekoracji nagrobnych. "Wojna swoje zrobiła"

czytaj dalej

W poniedziałek wieczorem bombowiec taktyczny Su-34 uderzył w blok mieszkalny w Jejsku powodując śmierć kilkunastu osób. Su-34 to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich samolotów wojskowych, jednak od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła ich już co najmniej 17. To kilkanaście procent wszystkich posiadanych przez Rosję maszyn tego typu. Ich łączna wartość przekracza 600 milionów dolarów.