Jest śledztwo w sprawie możliwego ukrywania przypadków pedofilii w Kościele

Prokuraturę zawiadomili działacze Partii Razem

Działacze Partii Razem tłumaczyli, że "istnieje uzasadnione podejrzenie co do tego, że arcybiskup Gądecki, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ma dostęp lub ma wiedzę na temat materiałów obciążających osoby duchowne, które dopuszczały się czynów o charakterze pedofilskim. Materiały te do tej pory nie zostały przekazane organom ścigania, co jest niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem".

Podstawą zawiadomienia był raport KEP o pedofilii

Podstawą zawiadomienia był opublikowany w marcu zeszłego roku raport Konferencji Episkopatu Polski . Działacze Partii Razem tłumaczyli, że z raportu wynika, iż "od 1990 do 2018 roku ze wszystkich przypadków zgłoszonych do jednostek kościelnych, obejmujących zarówno ofiary poniżej jak i powyżej 15 roku życia, przypadków procedowanych przed organami państwa było 44 procent".

"Co nie mniej istotne, nie zostały one przekazane, jak przyznali biskupi podczas konferencji w dniu 14 marca 2019 roku, przez same diecezje, a przynajmniej nie dysponowali oni taką wiedzą. Należy z tego wyciągnąć wniosek, że ogromna ilość przestępstw pedofilskich, minimum 56 procent, o których wiedzą władze kościelne, co same przyznały, nie została przez urzędników kościelnych zgłoszona organom ścigania" - podkreślali.