Rasistowskie komentarze pod zdjęciem licealistów. Jest wyrok

Ojciec chłopca niezadowolony z wyroku

Z wyroku nie jest zadowolony Jean B. Diatta, ojciec Niamby, którego dotyczyły komentarze. - Spodziewaliśmy się innego stosunku do całej sprawy. Chcieliśmy, żeby była to przestroga dla innych, żeby nie dopuszczali się oni takich czynów, chociażby dla zabawy i mieli świadomość, że wiąże się to z konsekwencjami. Społeczeństwo nie podchodzi do tego tematu poważnie, a tego najbardziej byśmy chcieli - tłumaczył.