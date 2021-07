"Miłość nie jest nigdy czymś złym". Przez Poznań przeszedł Marsz Równości

"Miłość nie jest nigdy czymś złym"

Marsz ruszył o godzinie 17 z placu Wolności, przeszedł przez centrum miasta. - Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że jest sporo ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, przede wszystkim prawnej i równego funkcjonowania w życiu publicznym. Żeby mieli możliwość opiekowania się swoimi partnerami, żeby mieli możliwość wybierania takiej płci, jaką chcą – stwierdziła inna maszerująca. - To jest święto akceptacji i tolerancji wszystkich i miłości, bo na tym się to wszystko zasadza – dodała.