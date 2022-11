Prawomocny wyrok w sprawie byłego senatora Henryka Stokłosy. Utrzymane orzeczenie sądu

- Trzeba powiedzieć, że wyrok Sądu Okręgowego, jako całość, jest całkowicie prawidłowy, słuszny, nadawał się do kontroli instancyjnej, a jego uzasadnienie można uznać za przykład wzorcowego sporządzenia motywów wyroku sądu pierwszej instancji. Wszelkie motywy wskazane przez sąd pierwszej instancji sąd apelacyjny podzielił, nie podzielając jednocześnie, co rozumie się samo przez się, argumentacji zawartej w apelacji zarówno obrońców oskarżonych, jak i prokuratora - podkreślił, uzasadniając wyrok, sędzia Krzysztof Lewandowski.

- Świadek zmarł w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji, w związku z tym nie było możliwości dalszego, jak wskazywała obrona, jego słuchania przed sądem, ale on konsekwentnie przyznawał się i opisywał te dwa zdarzenia: wręczenia mu przez Henryka Stokłosę koperty z pieniędzmi, w nieustalonej kwocie. Mówimy o pierwszym zdarzeniu, kiedy świadek oddał kopertę, nie sprawdzając jej zawartości, ale z kontekstu sytuacyjnego wynikało jednoznacznie, że był to przypadek korupcji - stwierdził.

"20 prokuratorskich zarzutów ostatecznie upadło"

Sędzia odnosząc się do wymiaru kary zaznaczył, że "zaliczenie (do niej) okresu tymczasowego aresztowania powodowało, że kara realnie pozostająca do wykonania obejmuje niecały miesiąc - chyba dokładnie 21 dni".

Dodała, że "w stosunku do jednego czynu, co do którego zapadł wyrok, złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie. Związany jest on z urzędnikiem Ministerstwa Finansów, który, niestety, zmarł przed zakończeniem procesu i nie mógł się bronić. Sprawa opiera się na pomówieniu, a decyzja, której sprawa dotyczy była zgodna z prawem" - zaznaczyła.