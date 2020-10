Policja przerwała obrzęd religijny i wyprowadziła księdza. Grozi mu 30 tysięcy złotych kary

- Do tych zachowań miało dochodzić podczas obrzędu religijnego na terenie domu zakonnego. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że prowadzący nabożeństwo, a także jego uczestnicy, nie zastosowali się do nakazu zasłaniania ust i nosa, nie zachowali także wymaganych odstępów - wylicza.

Wnioski trafią do sądu i sanepidu

Ksiądz miał celebrować tam mszę trydencką, czyli taką, podczas której kapłan stoi tyłem do wiernych, a śpiewy i modlitwy odmawia się po łacinie. Transmitował to na żywo w Internecie. Film pokazuje, jak wyglądało całe zajście. Słychać na nim między innymi, jak celebrujący nakazuje przyklęknąć policjantom przy wejściu, nie wierzy im też, że są funkcjonariuszami. - Boję się, że wtargnęli do mnie intruzi albo złoczyńcy - mówi do nich. Policjanci ostrzegli, że jeśli zgromadzone osoby nie będą wykonywać ich poleceń, będą musieli użyć siły fizycznej, co w końcu się dzieje. Łapią duchownych pod ramiona i wynoszą ich z domu zakonnego. - Zostawcie ich panowie, my się tylko modlimy! - prosiła jedna z uczestniczek zgromadzenia.