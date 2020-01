Stuprocentowa podwyżka cen za parkowanie w Poznaniu. Drożej może być także w Warszawie

Miasto zapewnia, że ponad połowa pieniędzy pójdzie na drogowe inwestycje, a podwyżka ma przede wszystkim zniechęcić jednych kierowców do wjazdu do centrum, a drugim pozwolić łatwiej znaleźć wolne miejsce.

- Jest to dość znacząca podwyżka, jednak konieczna. Bez niej nie będziemy w stanie doprowadzić do rotacji na ulicach - uważa Bartłomiej Ignaszewski z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Do podwyżki szykuje się też Warszawa. W środę w stolicy za pierwszą godzinę w strefie płatnego parkowania kierowcy płacą 3 złote - to stawka z 2008 roku. W tym roku prezydent zaproponuje radnym kilkudziesięcioprocentową podwyżkę. To jednak nie koniec. Miasto szykuje się do jeszcze jednej podwyżki w ścisłym centrum miasta.