TAK JEST Jacek Jaśkowiak obrzucony tortem na sesji rady miasta. Prezydent Poznania o szczegółach Kuba Koprzywa |

Jacek Jaśkowiak o obrzuceniu tortem: napastnik to bardzo niebezpieczny człowiek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas wtorkowej sesji rady miasta został obrzucony tortem. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby. Sesja rady poświęcona była między innymi absolutorium dla władz samorządu. Radni ostatecznie udzielili Jaśkowiakowi wotum zaufania i absolutorium.

Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji rady miasta Źródło zdjęcia: TVN24

Jacek Jaśkowiak: napastnik to bardzo niebezpieczny człowiek

O szczegółach zdarzenia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mówił tego samego dnia w "Tak jest" w TVN24. - Chciałbym doprecyzować, że zostałem uderzony ręką, w której napastnik trzymał tort, dzięki czemu to uderzenie zostało zamortyzowane i nie było tak szybkie - zaznaczył.

- To był zawodnik muay thai, z tego co wiem mistrz Polski, w mojej ocenie bardzo niebezpieczny człowiek, który zresztą zamieszcza na swoim profilu filmiki, jak się ochronić przed atakiem bronią, wręcz palną - mówił Jaśkowiak. W jego ocenie napastnik "to nie był jakiś anarchista".

Jaśkowiak przyznał, że już w trakcie poprzedniej sesji Rady Miasta mówił swojemu zastępcy, "że prędzej czy później na sali sesyjnej dojdzie do ataku, dlatego że tam jest nielimitowany dostęp". - Każdy może wejść, może wnieść niebezpieczne narzędzia, tak że to takie idealne miejsce, żeby taki atak przeprowadzić - powiedział.

Prowadzący rozmowę Rafał Wojda zauważył, że wobec tego warto wyeliminować zagrożenie, zanim dojdzie do tragedii. - Mamy dwa organy, to jest Rada Miasta i prezydent - odpowiedział Jaśkowiak.

Jacek Jaśkowiak po ataku podczas sesji: otrzymuję regularnie groźby Źródło: TVN24

- Tak naprawdę tutaj decyzję podejmuje Rada Miasta, jej przewodniczący. To on decyduje o tym, jak ma wyglądać dostęp na salę sesyjną i czy w tym momencie to w jakikolwiek sposób powinno być limitowane - tłumaczył.

Prezydent Poznania przypomniał, że Rada Miasta to organ niezależny od niego. - Nie mam możliwości ingerowania w ich działania i w porządek obrad, jak również w te środki ostrożności, które Rada Miasta w takich sytuacjach podejmuje - wyjaśnił.

Jacek Jaśkowiak o krytyce pod swoim adresem: mamy sporo dezinformacji

Jaśkowiak odniósł się też do krytyki dotyczącej między innymi miejskich inwestycji i stopnia ich realizacji. - Tutaj mamy też sporo dezinformacji. Dzisiaj zadłużenie Poznania wynosi dwa miliardy złotych, a właściwie to miliard siedemset [tysięcy - red.], ale na koniec roku wynosiło dwa miliardy, a informacje są zupełnie inne - powiedział.

Wiceprezydent Marcin Gołek i Jacek Jaśkowiak po obrzuceniu tortem Źródło zdjęcia: TVN24

- Nie będę dyskutował z panem [Zbigniewem - red.] Czerwińskim, szefem Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który również przekazuje dezinformację, jeżeli mówi o tym, że wartość mienia komunalnego wzrosła o jeden procent, a nie bierze pod uwagę, że my to podajemy w wartościach księgowych - tłumaczył.

- Jest to człowiek, który był przedsiębiorcą, który rozumie, czym są sprawozdania finansowe i doskonale wie, jak czytać rachunek zysków i strat czy bilans - mówił Jaśkowiak. - Natomiast to są tak naprawdę dezinformacje, które są wprowadzane również przez polityków, w tym podczas takich debat - dodał.

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