Ewakuowani Afgańczycy w Polsce. "Większość przyjętych to rodziny"

Do Polski trafiła pierwsza grupa obywateli Afganistanu, relokowanych z bazy wojskowej w niemieckim Ramstein. Jak przekazało w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie. Po przylocie do Polski zostali oni zakwaterowani w hotelu i poddani obowiązkowej kwarantannie. "W ośrodku recepcyjnym przebywa 113 uchodźców. Większość przyjętych to rodziny - w głównej mierze kobiety i małoletnie dzieci" - przekazało RCB.