"Julia ma już swój procesor dźwięku". Policjanci pomogli znaleźć 12-latce nowy aparat słuchowy

Dzięki pomocy policjantów z Poznania 12-letnia niesłysząca Julia ma nowy aparat słuchowy, który pozwala jej normalnie funkcjonować. Dziewczynka zgubiła go w morzu, a jej matka - znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej - poinformowała o rzekomej kradzieży, ponieważ kosztowne urządzenie ubezpieczone było tylko na wypadek takiej sytuacji. Policjanci zdecydowali się jednak wesprzeć kobietę i jej córkę ze względu na "szczególne okoliczności sprawy".

"Julia ma już swój procesor dźwięku" – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Jak dodał, "policjanci z KP Nowe Miasto w Poznaniu doprowadzili sprawę do końca. Dziękujemy pani Małgorzacie z Opola, która kilka dni temu skontaktowała się z policjantami prowadzącymi sprawę. Powiedziała, że ma takie urządzenie i przekaże je dziewczynce" – napisał na Twitterze.

"Dziewczynka mimo tego incydentu nie powinna być pokrzywdzona i pozbawiona urządzenia pozwalającego jej normalnie żyć"

Sprawa miała swój początek na początku sierpnia, kiedy do policjantów zgłosiła się matka 12-letniej Julii. Dziewczynka nie słyszy od urodzenia i miała wszczepiony implant słuchu. Urządzenie jest wyposażone w zewnętrzny procesor dźwięku, który potocznie nazywany jest aparatem. Kobieta poinformowała policję, że w trakcie spaceru na ul. Starołęckiej doszło do napadu, podczas którego jeden z napastników wyrwał dziewczynce aparat. Komendant miejski policji w Poznaniu wyznaczył wówczas nagrodę za pomoc w odzyskaniu aparatu i ustaleniu sprawców.

Dwa dni później funkcjonariusze zajmujący się sprawą dotarli do nagrań z kamer monitoringu na ul. Starołęckiej i nabrali podejrzeń, czy rzeczywiście doszło do kradzieży. Matka dziewczynki oświadczyła w rozmowie z policjantami, że do napadu nie doszło.