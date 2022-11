12-latka spadła ze ścianki wspinaczkowej. Będzie śledztwo prokuratury

czytaj dalej

Do czteroletniej dziewczynki ze Swarzędza (Wielkopolska), u której doszło do zatrzymania krążenia, trzeba było wysłać straż pożarną i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo w pobliżu nie było wolnej karetki. - Dziecko otrzymało pomoc od strażaków po 11 minutach od zdarzenia, a po 13 na miejscu byli już ratownicy z LPR - przekazuje Jakub Wakuluk z zespołu prasowego poznańskiego pogotowia. Mimo to czterolatki nie udało się uratować.