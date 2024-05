Siemoniak o pożarach: jesteśmy w takim czasie, że niczego nie możemy wykluczyć

- Niczego nie możemy wykluczać, jeśli chodzi o pożary z ostatnich dni. Trwa śledztwo - powiedział w poniedziałek nowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - Badamy monitoringi, bilingi, to jest naturalne, że wszystkie wątki trzeba wyjaśnić - zaznaczył.

Siemoniak został zapytany podczas konferencji prasowej, czy polskie służby badają, czy osoby z innych państw przyczyniły się do wybuchu pożarów, które w ostatnich dniach miały miejsce w Warszawie i Siemianowicach Śląskich .

- O godzinie 13.30 spotykam się z ministrem Czesławem Mroczkiem i komendantami głównymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Będziemy o tym rozmawiali, złożą raport - zapowiedział. Poinformował, że od niedzieli rano jest w kontakcie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego po to, aby wyjaśnić wszystkie tego typu wątpliwości.

Siemoniak: jesteśmy w takim czasie, że niczego nie możemy wykluczać

- Za wcześnie jest, żeby o czymkolwiek mówić. Trwa śledztwo. Będziemy na pewno informowali. Każdy wariant tutaj musimy rozpatrywać. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji - zaznaczył. Przypomniał, że na przełomie stycznia i lutego tego roku ABW zatrzymała, a później sąd aresztował człowieka, który chciał podpalić jeden z obiektów we Wrocławiu. Mężczyzna był obywatelem Ukrainy, działającym na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych. - Jesteśmy w takim czasie, że niczego nie możemy wykluczać. Natomiast póki co z tych informacji, które publicznie były też podawane, takiego kontekstu nie ma - ocenił. - Badamy monitoringi, bilingi, to jest naturalne, że wszystkie wątki trzeba wyjaśnić - stwierdził Siemoniak.