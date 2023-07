Pożary w Grecji. MSZ zwraca się do polskich turystów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ambasada RP w Atenach od 21 lipca monitorują sytuację oraz pozostają w kontakcie z polskimi turystami w Grecji, a służby konsularne pracują w trybie 24-godzinnym. "Ambasada ustanowiła specjalną alarmową linię telefoniczną +30 693 655 46 29 (24-godzinna), dodatkowo uruchomione zostały dwie linie informacyjne pod numerami: +30 210 6797743 oraz +30 210 6771 997 (czynne w godz. od 9.00 do 16:00). Od początku zagrożenia pożarowego placówka obsłużyła ok. 400 zapytań ze strony naszych obywateli" - przekazuje MSZ.

MSZ: żaden polski obywatel nie ucierpiał w trakcie pożarów

W komunikacie wskazano, że loty do Polski odbywają się regularnie. "Skontaktuj się z organizatorem swojej wycieczki i zapytaj o to na kiedy planowany jest twój lot do Polski. Większość przewoźników przygotowuje specjalne połączenia lotnicze, które umożliwią wcześniejszy powrót z wakacji. Pamiętaj, że obowiązkiem organizatora jest zapewnienie Tobie bezpieczeństwa i zorganizowanie powrotu do kraju" - zwraca się MSZ do polskich turystów.