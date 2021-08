Pożary w Grecji i Turcji. Strażacy z Polski pomagają w gaszeniu ognia

W Grecji szaleją pożary. W ich gaszeniu pomoże grupa 143 polskich strażaków, którzy w sobotę wyruszyli z Wrocławia. - W Grecji panują bardzo ciężkie warunki. To nie lada wyzwanie dla naszych strażaków - mówił młodszy brygadier Daniel Mucha. Polscy strażacy pomagają też w Turcji.

Od kilku dni Grecja walczy z ogromnymi pożarami. Pomocy udzielą polscy strażacy, którzy sobotę po południu wyjechali z Wrocławia po odprawie i sprawdzeniu sprzętu. Do Grecji wyruszyło 143 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 46 pojazdów.

Polscy strażacy jadą do Grecji. Odprawa we Wrocławiu

W skład grupy weszli strażacy z województw mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego. - Funkcjonariusze pojadą w region półwyspu Peloponez, gdzie wezmą udział w misji trwającej do 23 sierpnia. Polski moduł Państwowej Straży Pożarnej powinien w poniedziałek dojechać do Grecji. Czekamy na dokładne potwierdzenie, w którym miejscu będziemy zlokalizowani, bo sytuacja tam jest dynamiczna - powiedział po odprawie nadbrygadier Adam Konieczny, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dodał, że "sprawność operacyjna została osiągnięta w bardzo szybkim tempie" i strażacy przygotowali się do wyjazdu w sześć godzin od decyzji ministra.

Konieczny podkreślił, że misja, na którą udają się polscy strażacy jest bardzo trudna. - Z uwagi na to, że jest to pożar lasów chcemy wykorzystać siły i środki województwa wielkopolskiego, bo ich doświadczenie jest tu bezcenne - dodał.

Młodszy brygadier Daniel Mucha z wrocławskiej straży pożarnej również podkreślał, że w Grecji panują "bardzo ciężkie warunki". - Wysokie temperatury, trudny teren, bardzo dynamiczna sytuacja. Nie lada wyzwanie dla naszych strażaków. Wierzymy w to, i pokazały to nasze wcześniejsze działania, że jesteśmy w stanie sprostać tak trudnym zadaniom - powiedział.

Polscy strażacy pomagają też w Turcji

W sobotę wieczorem polscy strażacy dotarli też do Turcji, do miejscowości Dalaman, gdzie będą pomagać w gaszeniu pożarów. W niedzielę do Dalaman ma też przylecieć śmigłowiec Black Hawk z polskimi strażakami i policjantami na pokładzie.