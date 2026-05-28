Polska

Pożar pod Warszawą. Komunikat policji

Pożar
Nagranie z akcji gaśniczej helikopterów policji
Źródło wideo: x.com/PolskaPolicja
Źródło zdj. gł.: Policja Warszawa
Służby walczą z pożarem w powiatach wołomińskim i mińskim. "Ze względów bezpieczeństwa loty policyjnego śmigłowca Blackhawk będą odbywały się do zmierzchu" - przekazała Komenda Stołeczna Policji na X. W oświadczeniu poinformowano też, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, piloci "będą gotowi od rana".

Pożar, który wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów strażaków, zadysponowano też samoloty gaśnicze. 

"Potrafi się przemieszczać nawet 100km/h"
Komenda Stołeczna Policji opublikowała posta na X o udziale funkcjonariuszy w akcji. "W walce z żywiołem na terenie dwóch powiatów w sumie pomaga ponad 460 policjantów, w tym funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego KSP i z jednostek powiatowych Policji w Wołominie i Mińsku Mazowieckim" - przekazano w komunikacie.

Stołeczni policjanci pokazali nagrania, na których widać między innymi płonący las.

"Policyjne radiowozy wyposażone w systemy nagłośnienia patrolują zagrożone rejony"

Wcześniej policja opublikowała na X post dotyczący akcji policyjnych śmigłowców w operacji gaśniczej. Przekazano, że policyjne helikoptery Black Hawk wykonały 31 zrzutów po trzy tysiące litrów wody na każdy zrzut.

"Na tę chwilę działania gaśnicze prowadzone z powietrza zostały zakończone, jednak służby nadal intensywnie pracują w terenie. Strażacy, Policja i wszystkie zaangażowane formacje pozostają w pełnej gotowości, a noc będzie kolejnym wymagającym etapem walki z żywiołem" - podała policja.

"Policyjne radiowozy wyposażone w systemy nagłośnienia patrolują zagrożone rejony i apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb oraz ewentualną ewakuację" - przekazały służby. Poprosiły też o nieutrudnianie działań ratowniczych, w tym niewjeżdżanie do lasów i na drogi dojazdowe dla służb, stosowanie się do komunikatów i zachowanie szczególnej ostrożności.

Tusk: kierowane są kolejne siły
Na walkę z pożarem zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i szefami służb. "Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - oświadczył.

Źródło: tvn24.pl
Adrian Wróbel
