Polska Pożar pod Warszawą. Komunikat policji Oprac. Adrian Wróbel |

Nagranie z akcji gaśniczej helikopterów policji Źródło wideo: x.com/PolskaPolicja Źródło zdj. gł.: Policja Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar, który wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów strażaków, zadysponowano też samoloty gaśnicze.

Komenda Stołeczna Policji opublikowała posta na X o udziale funkcjonariuszy w akcji. "W walce z żywiołem na terenie dwóch powiatów w sumie pomaga ponad 460 policjantów, w tym funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego KSP i z jednostek powiatowych Policji w Wołominie i Mińsku Mazowieckim" - przekazano w komunikacie.

Stołeczni policjanci pokazali nagrania, na których widać między innymi płonący las.

W walce z żywiołem na terenie dwóch powiatów w sumie pomaga ponad 460 policjantów, w tym funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, WRD KSP i z jednostek powiatowych Policji w Wołominie i Mińsku Mazowieckim.



Ze względów bezpieczeństwa loty

policyjnego Black Hawka… pic.twitter.com/Vlj0OkAopo — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 28, 2026 Rozwiń

"Policyjne radiowozy wyposażone w systemy nagłośnienia patrolują zagrożone rejony"

Wcześniej policja opublikowała na X post dotyczący akcji policyjnych śmigłowców w operacji gaśniczej. Przekazano, że policyjne helikoptery Black Hawk wykonały 31 zrzutów po trzy tysiące litrów wody na każdy zrzut.

"Na tę chwilę działania gaśnicze prowadzone z powietrza zostały zakończone, jednak służby nadal intensywnie pracują w terenie. Strażacy, Policja i wszystkie zaangażowane formacje pozostają w pełnej gotowości, a noc będzie kolejnym wymagającym etapem walki z żywiołem" - podała policja.

🚁🌲 Policyjni lotnicy nieprzerwanie wspierali dziś działania gaśnicze prowadzone z powietrza na terenie powiatu wołomińskiego. Akcję utrudniały bardzo trudne warunki pogodowe. Silne podmuchy wiatru powodowały błyskawiczne przemieszczanie się ognia, nawet na znaczne odległości.… pic.twitter.com/0ZUGPDg6qy — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 28, 2026 Rozwiń

"Policyjne radiowozy wyposażone w systemy nagłośnienia patrolują zagrożone rejony i apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb oraz ewentualną ewakuację" - przekazały służby. Poprosiły też o nieutrudnianie działań ratowniczych, w tym niewjeżdżanie do lasów i na drogi dojazdowe dla służb, stosowanie się do komunikatów i zachowanie szczególnej ostrożności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk: kierowane są kolejne siły

Na walkę z pożarem zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i szefami służb. "Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - oświadczył.

OGLĄDAJ: Jak chronić lasy przed pożarami? "Człowiek jest najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa"