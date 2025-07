Pożar w Ząbkach. Relacja Jana Piotrowskiego (04.07.2025) Źródło: TVN24

Pożar bloku w Ząbkach został ugaszony w nocy. W akcji gaśniczej brało udział około 60 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie około 250 osób. Blok, w którym doszło do pożaru, liczył ponad 200 lokali mieszkalnych.

Na czwartej kondygnacji i strychu budynku wszystkie mieszkania są zniszczone, choć, jak przekazał reporterowi TVN24 Janowi Piotrowskiemu jeden ze strażaków, nie wszystkie zniszczone są w dużym stopniu.

Strażacy twierdzą, że ewentualny powrót do domów będzie możliwy za kilka tygodni. Nie było potrzeby ewakuacji sąsiednich bloków, ale służby zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien, by zanieczyszczone powietrze nie dostawało się do mieszkań.

W piątkowy poranek strażacy upewniali się jeszcze, czy w szczątkach dachu nie ma zarzewi ognia. Nie są jeszcze znane przyczyny pożaru.