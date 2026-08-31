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Polska

Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Jest śledztwo w sprawie "udziału w działalności obcego wywiadu"

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Skarżysko-Kamienna - pożar na terenie zakładu Grupy WB
Śledztwo po pożarze w zakładzie w Skarżysku-Kamiennej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Kumorowicz/PAP
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W nocy w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) doszło do pożaru na terenie fabryki produkującej drony. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie "brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym" - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Pożar na terenie zakładu produkującego elementy systemów bezzałogowych w Skarżysku-Kamiennej wybuchł w nocy. Zakład należący do Grupy WB był wówczas nieczynny. Nikt nie ucierpiał.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował w komunikacie, że prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Krakowie wszczął w poniedziałek śledztwo "w sprawie brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, polegającego na celowym wywołaniu" pożaru na terenie przedsiębiorstwa "poprzez podłożenie ładunku zawierającego materiały łatwopalne".

Grozi za to kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Skarżysko-Kamienna. Pożar na terenie zakładu Grupy WB
Skarżysko-Kamienna. Pożar na terenie zakładu Grupy WB
Źródło zdjęcia: Adam Kumorowicz/PAP

Pożar w zakładzie w Skarżysku-Kamiennej. Szkody na co najmniej 15 milionów złotych

Z komunikatu prokuratury wynika, że zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 milionów złotych.

Zakład w Skarżysku-Kamiennej
Zakład w Skarżysku-Kamiennej
Źródło zdjęcia: Adam Kumorowicz/PAP

Nowak przekazał, że od rana w czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia uczestniczyli prokuratorzy, początkowo z Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej i Prokuratury Okręgowej w Kielcach, a następnie z małopolskiego wydziału PZ PK. Zaznaczył, że śledztwo jest prowadzone w sprawie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Grupa WB nie przewiduje opóźnień w dostawach dla Wojska Polskiego

W zakładzie w Skarżysku-Kamiennej produkowane są części do systemów bezzałogowych dostarczanych Wojsku Polskiemu.

- Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe na świecie, jesteśmy jednym z największych producentów. To nie są pojedyncze platformy, to systemy powiązane ze sobą w jeden wielki "ekosystem" - opisał w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molendą rzecznik Grupy WB Remigiusz Wilk. Jak mówił, nie sądzi, aby w związku z pożarem wystąpiły opóźnienia w dostawach dla Wojska Polskiego.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pożarSkarżysko-KamiennaDronyWojsko Polskie
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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