Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Jest śledztwo w sprawie "udziału w działalności obcego wywiadu"
Pożar na terenie zakładu produkującego elementy systemów bezzałogowych w Skarżysku-Kamiennej wybuchł w nocy. Zakład należący do Grupy WB był wówczas nieczynny. Nikt nie ucierpiał.
Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował w komunikacie, że prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Krakowie wszczął w poniedziałek śledztwo "w sprawie brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, polegającego na celowym wywołaniu" pożaru na terenie przedsiębiorstwa "poprzez podłożenie ładunku zawierającego materiały łatwopalne".
Grozi za to kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Pożar w zakładzie w Skarżysku-Kamiennej. Szkody na co najmniej 15 milionów złotych
Z komunikatu prokuratury wynika, że zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 milionów złotych.
Nowak przekazał, że od rana w czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia uczestniczyli prokuratorzy, początkowo z Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej i Prokuratury Okręgowej w Kielcach, a następnie z małopolskiego wydziału PZ PK. Zaznaczył, że śledztwo jest prowadzone w sprawie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.
Grupa WB nie przewiduje opóźnień w dostawach dla Wojska Polskiego
W zakładzie w Skarżysku-Kamiennej produkowane są części do systemów bezzałogowych dostarczanych Wojsku Polskiemu.
- Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe na świecie, jesteśmy jednym z największych producentów. To nie są pojedyncze platformy, to systemy powiązane ze sobą w jeden wielki "ekosystem" - opisał w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molendą rzecznik Grupy WB Remigiusz Wilk. Jak mówił, nie sądzi, aby w związku z pożarem wystąpiły opóźnienia w dostawach dla Wojska Polskiego.