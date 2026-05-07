"To heroiczna praca po to, by ratować naturę"

Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. O aktualnej sytuacji na miejscu mówił w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24 komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.

- Spadł deszcz (...) W niektórych miejscach był bardzo intensywny i tak naprawdę pomógł strażakom w opanowaniu trudnej dosyć sytuacji, bo ze względu na silny wiatr, który występował tutaj od godzin południowych, podobnie jak wczoraj zresztą, mieliśmy trudności w niektórych miejscach - powiedział.

Przekazał, że "pożar jest opanowany", ale "zagrożenie całkowicie nie zostało zażegnane".

Nadbrygadier Kruczek dodał, że "jutrzejszy dzień będzie decydujący, bo prognozy są dla nas bardzo optymistyczne". - Również są opady i temperatura powietrza zdecydowanie spada. Ale strażacy zabawią tutaj jeszcze na długie, długie dni, bo będziemy musieli metr po metrze, krok po kroku każde zarzewie pożaru, które znajduje się jeszcze pod glebą, w szczególności mamy tutaj tereny torfowe, przekopać, dogasić, przelać i wtedy będziemy mówić już o pełnym bezpieczeństwie i zakończeniu akcji - zaznaczył.

"Heroiczna praca po to, by ratować naturę"

Mówił o warunkach, w jakich pracują strażacy. - Wiemy, że jak przebywamy w gorącej temperaturze, mamy już ogromne trudności z wydolnością i po pewnym czasie pocimy się i szybko się męczymy. Tutaj dochodzi do tego to, że strażacy są jeszcze w odpowiednim ubraniu, które chroni ich przed tym ciepłem, czyli dodatkowo jest gorąco, wykonują pracę fizyczną, czyli to jest kolejny element, który bardzo mocno utrudnia realizację tych zadań - opowiadał komendant główny PSP.

- I oczywiście pojawia się płomień. Czym bliżej dużego pożaru, tym większe temperatury. Jeszcze nie możemy zapominać o dymach pożarowych, które bardzo mocno utrudniają oddychanie, więc nawet trudno nam dotlenić organizm - kontynuował.

Podkreślił, że "są to bardzo trudne warunki i naprawdę heroiczna praca po to, by ratować naturę, ale również zdrowie i życie naszego społeczeństwa".

Szef MSWiA po posiedzeniu sztabu kryzysowego

Szef MSWiA Marcin Kierwiński informował przed godziną 19, że zakończyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. "Sytuacja na tę chwilę jest opanowana choć mnóstwo jeszcze ciężkiej pracy do zrobienia. Wszelkie założenia Państwowej Straży Pożarnej poczynione na ten dzień zostały zrealizowane. No i wreszcie pada deszcz" - napisał w serwisie X.

Komendant główny PSP o katastrofie Dromadera

We wtorek podczas akcji gaszenia pożaru rozbił się samolot Dromader. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

- Pierwszego zrzutu Dromaderem pilot dokonał w godzinach wieczornych. To była godzina 19. Później dokonał jeszcze drugiego zrzutu. W trakcie dokonywania tego zrzutu doszło do tego tragicznego wypadku - powiedział w "Faktach po Faktach" komendant główny PSP. Podkreślił, że "to ogromna tragedia".

