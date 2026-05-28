Służby walczą z pożarem w powiatach wołomińskim i mińskim. "Kierowane są kolejne siły" - napisał premier Donald Tusk. Na miejscu są obecni przedstawiciele rządu - minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wiceszef tego resortu Wiesław Leśniakiewicz. W komunikacie ministerstwo podkreśliło, że "sytuacja jest poważna".
Na walkę z pożarem zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i szefami służb. "Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - oświadczył.
Resort spraw wewnętrznych i administracji około 23 poinformował w mediach społecznościowych, że Kierwiński i wiceminister Wiesław Leśniakiewicz są w powiecie wołomińskim, gdzie trwa walka z pożarem. "Sytuacja jest poważna. Wspólnie z dowódcami operacji nadzorują działania - priorytetem jest ochrona domów i bezpieczeństwo mieszkańców" - czytamy.
Początkowo paliło się około pięciu hektarów lasu, jednak wieczorem przedstawiciele służb mówili o co najmniej 30 hektarach. Akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Silne porywy wiatru powodują, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.
Płonie las na Mazowszu
Burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska przekazała na antenie TVN24, że "ewakuacją dowodzi policja". - Przewozi mieszkańców w bezpieczne miejsce, do szkoły podstawowej w Stanisławowie - powiedziała.
Zapewniła, że osoby ewakuowane mogą liczyć na nocleg i ekwipunek oraz posiłek. - Mieszkańcy dostaną wszelkie wsparcie, które będzie potrzebne - zaznaczyła.
