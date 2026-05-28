Polska Tusk o pożarach pod Warszawą. "Kierowane są kolejne siły" Kamila Grenczyn |

Starosta powiatu mińskiego o pożarach lasów pod Warszawą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

Pożar, który wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów strażaków, zadysponowano też samoloty gaśnicze.

Na walkę z pożarem zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i szefami służb. "Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - oświadczył.

Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb - na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2026 Rozwiń

MSWiA: sytuacja jest poważna

Resort spraw wewnętrznych i administracji około 23 poinformował w mediach społecznościowych, że Kierwiński i wiceminister Wiesław Leśniakiewicz są w powiecie wołomińskim, gdzie trwa walka z pożarem. "Sytuacja jest poważna. Wspólnie z dowódcami operacji nadzorują działania - priorytetem jest ochrona domów i bezpieczeństwo mieszkańców" - czytamy.

ℹ️ Minister @MKierwinski i wiceminister Wiesław Leśniakiewicz są na miejscu w powiecie wołomińskim, gdzie trwa trudna walka z pożarem. Sytuacja jest poważna. Wspólnie z dowódcami operacji nadzorują działania – priorytetem jest ochrona domów i bezpieczeństwo mieszkańców. 👨‍🚒🇵🇱 pic.twitter.com/aG8uzjXz1r — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) May 28, 2026 Rozwiń

Trwa walka z pożarem, mieszkańcy są ewakuowani

Początkowo paliło się około pięciu hektarów lasu, jednak wieczorem przedstawiciele służb mówili o co najmniej 30 hektarach. Akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Silne porywy wiatru powodują, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.

Płonie las na Mazowszu Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska przekazała na antenie TVN24, że "ewakuacją dowodzi policja". - Przewozi mieszkańców w bezpieczne miejsce, do szkoły podstawowej w Stanisławowie - powiedziała.

Zapewniła, że osoby ewakuowane mogą liczyć na nocleg i ekwipunek oraz posiłek. - Mieszkańcy dostaną wszelkie wsparcie, które będzie potrzebne - zaznaczyła.

Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński) Źródło zdjęcia: Google Maps

OGLĄDAJ: Pożar lasu pod Warszawą. Zarządzono ewakuację