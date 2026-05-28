Polska

Tusk o pożarach pod Warszawą. "Kierowane są kolejne siły"

Starosta powiatu mińskiego o pożarach lasów pod Warszawą
Służby walczą z pożarem w powiatach wołomińskim i mińskim. "Kierowane są kolejne siły" - napisał premier Donald Tusk. Na miejscu są obecni przedstawiciele rządu - minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wiceszef tego resortu Wiesław Leśniakiewicz. W komunikacie ministerstwo podkreśliło, że "sytuacja jest poważna".

Pożar, który wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, wieczorem rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Na miejscu pracuje ponad 100 zastępów strażaków, zadysponowano też samoloty gaśnicze. 

Na walkę z pożarem zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i szefami służb. "Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - oświadczył.

MSWiA: sytuacja jest poważna

Resort spraw wewnętrznych i administracji około 23 poinformował w mediach społecznościowych, że Kierwiński i wiceminister Wiesław Leśniakiewicz są w powiecie wołomińskim, gdzie trwa walka z pożarem. "Sytuacja jest poważna. Wspólnie z dowódcami operacji nadzorują działania - priorytetem jest ochrona domów i bezpieczeństwo mieszkańców" - czytamy.

Trwa walka z pożarem, mieszkańcy są ewakuowani

Początkowo paliło się około pięciu hektarów lasu, jednak wieczorem przedstawiciele służb mówili o co najmniej 30 hektarach. Akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Silne porywy wiatru powodują, że pożar szybko się rozprzestrzenia. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.

Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska przekazała na antenie TVN24, że "ewakuacją dowodzi policja". - Przewozi mieszkańców w bezpieczne miejsce, do szkoły podstawowej w Stanisławowie - powiedziała.

Zapewniła, że osoby ewakuowane mogą liczyć na nocleg i ekwipunek oraz posiłek. - Mieszkańcy dostaną wszelkie wsparcie, które będzie potrzebne - zaznaczyła.

Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński)
Pożar wybuchł w okolicy Międzylesia (powiat wołomiński) i rozprzestrzenił się w kierunki Stanisławowa (powiat miński)
Źródło zdjęcia: Google Maps
WołominMińsk MazowieckiDonald TuskpożarPożaryStraż pożarnaStrażakMSWiA
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
