"Jest mi przykro". Premier Słowacji oferuje pomoc, Morawiecki odpowiada

Premier Słowacji Eduard Heger zadeklarował, że kraj jest gotowy do udzielenia wszelkiej pomocy, jakiej Polska może potrzebować po pożarze w Nowej Białej w Małopolsce. Na wpis szefa słowackiego rządu w mediach społecznościowych odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Zawsze możemy liczyć na przyjaźń ze Słowacją" - napisał. Nowa Biała, położona na Spiszu, historycznie była wioską słowacką. Mieszkają tam przedstawiciele słowackiej mniejszości narodowej w Polsce.

Premier Słowacji napisał na Twitterze, że śledzi nieszczęśliwe, tragiczne wydarzenia w Nowej Białej, niedaleko słowackich granic. "Jest mi przykro z powodu zniszczeń i straty domów przez około 100 osób" - oświadczył we wpisie.

Eduard Heger, zwracając się w mediach społecznościowych bezpośrednio do premiera Morawieckiego, napisał, że Słowacja jest gotowa do udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy.

Na ten wpis odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podziękował za gotowość do pomocy i solidarność. "Zawsze możemy liczyć na przyjaźń ze Słowacją" – napisał Morawiecki.

Nowa Biała, położona na Spiszu, historycznie była wioską słowacką. Do tej pory mieszkają tam także przedstawiciele słowackiej mniejszości narodowej w Polsce.

Pomoc dla poszkodowanych

- Ministerstwo Finansów od razu przekazało nam środki, o które wystąpiliśmy - powiedziała. - Na tym etapie wniosek gminy dotyczy zasiłków do sześciu tysięcy złotych na pomoc doraźną - dodała. Władze gminy Nowy Targ, w której znajduje się Nowa Biała, złożyły wnioski dotyczące 27 rodzin mieszkających w 25 budynkach. W sumie to kwota 162 tysięcy złotych.

Poza zasiłkiem do sześciu tysięcy złotych poszkodowani mogą również uzyskać do 20 tysięcy złotych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może być wyższa, ale nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Pamiętać przy tym trzeba, że wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.