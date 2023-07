Zabytkowy pałac stanął w płomieniach, przyczyna nieznana. "Kluczowa będzie opinia biegłego"

Biegły w zakresie pożarnictwa nie był w stanie stwierdzić, co było przyczyną pożaru, który doszczętnie zniszczył dach pałacu w podpoznańskim Konarzewie. - Specjalista pobrał próbki, które podda wnikliwej analizie. Na tej podstawie będziemy badać dalej, dlaczego doszło do zdarzenia - informuje rzecznik wielkopolskiej policji. Po oględzinach konserwatora zabytków wiadomo, że straty będą znaczne.

Przebieg akcji gaśniczej, która rozpoczęła się we wtorek wieczorem relacjonowaliśmy na tvn24.pl . Już po ugaszeniu pożaru, na miejscu pojawił się biegły z zakresu pożarnictwa. - Jego oględziny nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, czemu doszło do zdarzenia. Na ustalenie przyczyny pożaru będziemy musieli poczekać, aż ekspert przeanalizuje próbki pobrane na miejscu. Jego opinia będzie kluczowa - mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Duża, trudna akcja

"Znaczne straty"

- Elementy podlegające w tym obiekcie ochronie konserwatorskiej to, poza samym budynkiem, polichromie, sztukaterie i posadzki. Właściwej oceny powstałych zniszczeń będzie można dokonać dopiero wtedy, gdy zejdą wszystkie wody z akcji gaśniczej; wodą są nasiąknięte między innymi stropy. W nocy w tej części budynku, gdzie rozpoczęła się akcja gaśnicza woda była już na posadzkach na parterze. Na piętrze, w okolicy sali balowej, potokami spływała po schodach - mówi PAP Biegański. - Część polichromii w lewej części budynku już w nocy była bardzo przemoknięta, woda spływała całą powierzchnią stropu. Po prawej części obiektu było jeszcze sucho, ale strażacy wskazywali, że tam akcja gaśnicza rozpoczęła się później i mówili także tam trzeba spodziewać się wody - dodaje. Konserwator podkreśla, że ocena stanu zachowania tego, co ocalało będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy nadzór budowlany zezwoli na wejście do wnętrza obiektu. I zaznacza, że jest w kontakcie z wojewódzkim konserwatorem zabytków. - Polichromie, które tam się znajdują na stropach i sklepieniach podlegają jego opiece. Już zaplanowaliśmy wspólną komisję, żeby oszacować wartość strat od strony dziedzictwa kulturowego. Polichromie są malowane na tynkach, gdy tynki nasiąkną wodą jest groźba, że po prostu spadną. Na realną ocenę strat trzeba będzie jednak pewnie poczekać do przyszłego tygodnia - mówi Biegański.