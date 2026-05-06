Leśnicy też walczą z pożarem. "Zabezpieczenie drogi ognia"

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny.

Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Lasów Państwowych opisała w środę w TVN24 działania leśników na terenie objętym pożarem. - W różny sposób w tym momencie zabezpiecza się powierzchnię. Jest to również usuwanie drzewostanu, który w tym momencie jest ogromnym zagrożeniem. Cały czas sytuacja jest tam opanowywana i między innymi takie środki jak harwestery, które usuwają drzewostan, pomagają tę sytuację zabezpieczyć - przekazała.

Dodała, że celem jest "zabezpieczenie drogi ognia". - Przecięcie tej drogi jest jedną z dobrych metod w tragicznych sytuacjach, jak ta - powiedziała.

Teren Nadleśnictwa Józefów, gdzie wybuchł pożar

Klimaszewska: podczas weekendu majowego mieliśmy trzeci stopień zagrożenia pożarowego

Klimaszewska wytłumaczyła też, jak charakter drzewostanu ma wpływ na rozprzestrzenianie się ognia. - Niestety są to bory sosnowe. Te siedliska mają to do siebie, że zwykle jest tam najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Taki zresztą trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego był w całej Polsce. Podczas weekendu majowego mieliśmy trzeci stopień w większości kraju - przypomniała.

Zauważyła, że przez długotrwałą suszę w Polsce miało miejsce wiele pożarów. - Leśnicy pełnią dyżury w całej Polsce od rana do wieczora i miejscowi leśnicy mówili, że te pożary udaje się często ugasić w zarodku - powiedziała.

