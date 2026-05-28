Polska

Płonie las w powiecie wołomińskim. "Najbardziej paskudna z form pożarów"

Pożaru wierzchołkowego nie da się zgasić, można go zatrzymać jakąś naturalną albo sztucznie stworzoną przeszkodą - podkreślił w czwartek generał Ryszard Grosset w programie "Tak jest". Komentując akcję gaszenia pożaru lasu pod Wołominem, ocenił, że będzie ona "długa i żmudna".

Pali się las w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, pomagają im samoloty gaśnicze.

"Palą się lasy prywatne, do których od razu zadysponowaliśmy nasze siły powietrzne. Do akcji przystąpiły 22 jednostki straży pożarnej. Na miejscu działają też pracownicy Lasów Państwowych" - poinformowały Lasy w mediach społecznościowych.

Były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Ryszard Grosset opowiadał w programie "Tak jest", jak trudny jest do ugaszenia ten pożar. - Niestety jest to najbardziej paskudna z form pożarów lasów, czyli pożar wierzchołkowy, który potrafi się przemieszczać z zaskakująco wysokimi prędkościami - rzędu nawet 100 kilometrów na godzinę - wyjaśnił.

Grosset: pożaru wierzchołkowego nie da się zgasić

Zaznaczył, że szybkość ognia jest tutaj zależna od prędkości wiatru.

- W tej chwili niestety mamy silny, porywisty wiatr, który zdecydowanie sprzyja rozwojowi pożaru. Wobec tego pierwsza sprawa - to jest analiza tego lasu (...) w poszukiwaniu naturalnych przeszkód, na których można było ten pożar zatrzymać, bo o zgaszeniu pożaru wierzchołkowego właściwie nie ma co gadać, to są bajki. Możemy gasić pożar, natomiast pożaru wierzchołkowego nie da się zgasić, można go zatrzymać jakąś naturalną albo sztucznie stworzoną przeszkodą - ocenił Grosset.

Zwrócił jednak uwagę na zdolność przenoszenia się tego typu pożarów. - Musimy pamiętać, że pożar wierzchołkowy, zwłaszcza w warunkach szalejącego wiatru, potrafi górą pokonać odległości nawet rzędu 100 metrów, przerzucając ogień przez różnego rodzaju polany, przecinki czy nawet niewielkie pola - podkreślił generał.

Grosset wspomniał też o innej kwestii utrudniającej pracę strażakom. - Tutaj jest jeszcze jedna rzecz wyjątkowo paskudna, a charakterystyczna dla Mazowsza, czyli piaski. Tu jest bardzo trudno dojechać, jak kiedyś pamiętam, niedaleko właśnie Międzylesia miałem okazję gasić pożar. No i były problemy z wyciąganiem samochodów, które w tych piachach nam grzęzły - powiedział. Ocenił, że gaszenie pożaru w Wołominie będzie "długą i żmudną akcją".

Tagi:
Adrian Wróbel
