Pożar kamienicy pod Kutnem. Nie żyje 70-letni mężczyzna

Wielki charytatywny koncert na rzecz Ukrainy odbył się we wtorkowy wieczór w Amsterdamie. Wzięły w nim udział gwiazdy światowej i ukraińskiej muzyki, politycy oraz liderzy opinii. - Jesteśmy absolutnie przekonani, że przyszłość Europy jest świetlana i pełna wolności - zwrócił się do uczestników prezydent Wołodymyr Zełenski. Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, powiedziała, że "nadszedł czas, by Ukraina przyłączyła się do Unii Europejskiej".