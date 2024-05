czytaj dalej

Jarosław Kaczyński, odnosząc się do wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, ocenił, że "to po prostu polowanie na przeciwników politycznych". Chodzi o udział śmigłowca Black Hawk w pikniku w sierpniu 2023 roku. - Gdybyśmy my chcieli stosować takie metody, to naprawdę można by wytoczyć dziesiątki, setki procesów - stwierdził prezes PiS.