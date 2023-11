"Polacy wskazali - Trzecia Droga, a nie trzecia kadencja PiS". Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi do rządzenia

Jesteśmy przygotowani do objęcia rządów, mamy plan, mamy program, mamy pomysł dla Polski - zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak dodał, ludowcy na Radzie Naczelnej potwierdzili zamiar kontynuowania projektu Trzeciej Drogi oraz przyjęli uchwałę o chęci utworzenia koalicji rządzącej z Koalicją Obywatelską i Lewicą.

Kosiniak-Kamysz rozmawiał z dziennikarzami po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL. - Podsumowaliśmy wybory . Podziękowaliśmy i jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym wyborcom, którzy oddali na nas głos, i wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Potwierdziliśmy chęć współpracy parlamentarnej z Polską 2050, kontynuowanie Trzeciej Drogi - to jest dla nas jedna z bardzo ważnych uchwał przyjętych wczoraj na Radzie Naczelnej, oraz uchwała o tym, że chcemy tworzyć koalicję rządową razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą, czyli partiami paktu senackiego - podsumował.

Jak dodał, uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie. - Jest jasny i wyraźny sygnał: nowy rząd jest możliwy do stworzenia, potwierdzają to wszystkie ciała statutowe naszych partii - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami.

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi, mamy plan, mamy program, mamy pomysł dla Polski

Pytany o umowę koalicyjną odparł, że "trwają prace programowe", które są "na finale". - Chcemy uzgodnić jak najwięcej punktów wspólnych. Trzeba te wspólne mianowniki pokazywać, oczywiście różnice pozostaną, bo jesteśmy różnymi środowiskami, ale dzisiaj zdobycie środków z Unii Europejskiej, przywrócenie praworządności, sprawy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa zdrowotnego, energetycznego, żywnościowego, to są te elementy, które nas bardzo mocno jednoczą, przy których bardzo mocno współpracujemy - podkreślił.

Wśród najważniejszych dla Trzeciej Drogi aspektów prezes PSL wymienił m.in. kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa, wsi, gospodarki, infrastruktury, bezpieczeństwa narodowego, środowiska i edukacji. - Ale sprawy programowe najpierw, później osoby, które będą ten program realizować - odpowiedział na pytanie dotyczące decyzji personalnych. Poproszony o opinię na temat wprowadzenia rotacyjnego marszałka Sejmu powiedział, że jest to jedna z rozważanych koncepcji.

- Jesteśmy przygotowani do objęcia rządów, jesteśmy gotowi, mamy plan, mamy program, mamy pomysł dla Polski - zapewnił w rozmowie z dziennikarzami Kosiniak-Kamysz.

"Polacy wskazali - Trzecia Droga, a nie trzecia kadencja PiS"

Kosiniak-Kamysz był pytany o ewentualną koalicję PSL i PiS. - Polacy wskazali - Trzecia Droga, a nie trzecia kadencja PiS. To dla nas jednoznaczna odpowiedź. To jest głos suwerena. Myślę, że jak już PiS będzie w opozycji, to za dobrymi projektami zgłaszanymi przez nasz rząd będą mogli głosować - mówił.