Rocznica powstania wielkopolskiego. Prezydent o obronie zachodniej granicy RP i lekcjach

Prezydent podczas obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia przypada Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, upamiętniający największe zwycięskie powstanie w historii Polski, dzięki któremu Wielkopolska została włączona do odradzającej się Polski.

Przemawiając podczas uroczystości w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki ocenił, że insurekcja była możliwa dzięki podtrzymywaniu polskiej tożsamości w czasie dekad zaborów, mimo zwalczania jej przez Prusy. Jak mówił, ten imperializm "zbudowany był na ideach liberalnych myślicieli i polityków, którzy pisali w książkach i w słownikach, że Polacy to Irokezi ze wschodu, zabierając godność cywilizacyjną Polkom i Polakom".

- Wielkopolska odpowiedziała tak pięknie, powołując Towarzystwo Oświaty Ludowej, odpowiedziała swoją pracą, społecznym działaniem, pracą organiczną, pracą u podstaw, dbając o polski język, walcząc o polski Kościół katolicki, a ten Kościół katolicki walczył także o polskość - mówił prezydent.

Najważniejsza "była dla nich kultura, dziedzictwo, język polski i wartości, wokół której zbudowana została ta wspólnota" - opowiadał dalej.

- Powstańcy wielkopolscy podjęli swoją walkę w imieniu kolebki polskości. Podjęli swoją walkę w imieniu swoich ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się imperializmowi pruskiemu - powiedział Nawrocki.

- Podjęli swoją walkę po to, aby Polska była Polską, bo nie ma Polski bez Wielkopolski i nie ma Wielkopolski bez Polski - podkreślił.

Prezydent Karol Nawrocki Źródło: TVN24

Tradycje pozytywistyczne i romantyczne

Prezydent przypomniał, że to w Gnieźnie Bolesław Chrobry został po raz pierwszy koronowany na króla Polski. Jak powiedział prezydent, Chrobry przyjął koronę, która symbolizuje niepodległość, suwerenność oraz narodową wspólnotę.

Wspólnotę - jak mówił prezydent - "otwartą na zachód, ale też gotową do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy".

Według prezydenta, powstanie wielkopolskie łączy w sobie idee pozytywistyczne i romantyczne, "tradycję ciężkiej pracy i tradycję gotowości do insurekcji i do walki". - Musimy być dzisiaj w XXI wieku tacy sami jak oni. Gotowi do ciężkiej pracy, jeśli tylko to możliwe, jeśli tylko nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone, ale musimy być też gotowi do tego, aby mieć odwagę, gdy przychodzi konflikt bądź wojna. Tego oni nas uczą - powiedział Karol Nawrocki.

Powstanie wielkopolskie

107 lat temu, dzień po przybyciu Ignacego Jana Paderewskiego do Polski, w Poznaniu wybuchło powstanie. Insurekcja rozpoczęta 27 grudnia 1918 roku była największym zwieńczonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym na terenie zaborów i jednym z tylko czterech zwycięskich polskich powstań.

W ciągu 52 dni walk powstańcy zdołali wyzwolić niemal całą pruską Prowincję Poznańską. Potem walczyli na kolejnych frontach o granice niepodległej Polski.W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 r., kiedy przejęto lotnisko.

Do połowy stycznia wyzwolono też większą część regionu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 roku. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Według szacunków w szeregach powstańczych walczyło ponad 70 tys. ochotników i żołnierzy regularnych Wojsk Wielkopolskich. Straty Polaków wyniosły około 2500 poległych oraz 6000 rannych.