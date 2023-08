79. rocznica Powstania Warszawskiego. Profesor Kosiński, pseudonim "Orzeł", apeluje do młodych

Co do wybuchu powstania nie mieliśmy wątpliwości - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Leszek Kosiński, pseudonim Orzeł, powstaniec warszawski, w dniu 79. rocznicy rozpoczęcia niepodległościowego zrywu. - Nie mogliśmy zostać bezczynni - podkreślał. Zwrócił się też do młodych. Apelował, aby "nie dać się tym, którzy chcą nas zindoktrynować, manipulować, poniewierać, popychać tam, gdzie niekoniecznie chcemy".

We wtorek przypada 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Profesor Kosiński o udziale w Powstaniu: to nie było w kategoriach obowiązku, to była część naszej osobowości

Profesor Leszek Kosiński, pseudonim Orzeł, uczestnik powstania, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że co roku 1 sierpnia wracają do niego wspomnienia "konfuzji, przełomu, nadziei i ekscytacji".

- Co do (wybuchu) powstania, nie mieliśmy wątpliwości, tylko było kiedy, jak i jak to będzie - mówił. Jednocześnie dodał, że udział w tym zrywie to "nie było w kategoriach obowiązku, (...), to była część naszej osobowości".

- My nie mogliśmy zostać bezczynni, zwłaszcza w moim przypadku, kiedy ja byłem wychowany w domu. Przecież ojciec był oficerem, był lotnikiem, wojskowym - kontynuował.

Profesor Leszek Kosiński, pseudonim Orzeł TVN24

Profesor Kosiński mówił również, że w dyskusji nad sensem wybuchu Powstania Warszawskiego są "różne aspekty". - Aspekt polityczny, aspekt psychologiczny, aspekt militarny, ale ten psychologiczny dla nas, chłopców, młodych uczestników tej konspiracji, był dominujący. Myśmy absolutnie nie myśleli o jakichś politycznych możliwościach, czy przetargach, czy czymś. Tak samo nie myśleliśmy o zróżnicowaniu. Do głowy nam nie przyszło, że są jakieś różne partie, różne orientacje, różne podejścia - tłumaczył.

Profesor Kosiński kieruje apel do młodych. "Nie dać się"

Uczestnik Powstania Warszawskiego został również zapytany, jaki apel chciałby skierować do młodszych pokoleń. - Nie dać się tym, którzy chcą nas zindoktrynować, manipulować, poniewierać, popychać tam, gdzie niekoniecznie chcemy. Być sobą. Tworzyć własną osobowość, możliwie na najlepszych wzorach - wymieniał. - I przez tą osobowość, przez to myślenie ustosunkowywać się do tego, co się dzieje. A nie być taką bezwładną, bezbarwną, bezwolną masą popychaną przez manipulantów - dodał.

- To, co mnie bardzo denerwuje, to - żeby użyć jakiegoś parlamentarnego słowa - patałachy, które z daleka prochu nie wąchały, chcą mnie i moim towarzyszom broni, moim kolegom, moim rówieśnikom, moim rodakom mówić, czy mamy prawo do polskości, czy nie. To jest właściwie oburzające - mówił. Dodał: - Przecież ciągle się słyszy: "to takie zachowanie, to nie są Polacy, to tak naprawdę nie są Polacy". Kim są ci, którzy sobie przypisują rangę sędziów nad naszą polskością? - mówił dalej uczestnik Powstania Warszawskiego.

