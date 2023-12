Nowy rząd szykuje specjalny zespół. Jest decyzja Tuska

Powstanie Międzyresortowy Zespół do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Zarządzenie premiera Donalda Tuska w tej sprawie zostało w środę wieczorem opublikowane w Monitorze Polskim. Do zadań zespołu będzie należała między innymi "identyfikacja obszarów i analiza zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego".

W skład zespołu wchodzą: przewodniczący – minister sprawiedliwości albo wyznaczony przez niego wiceminister sprawiedliwości, a także m.in. przedstawiciele innych instytucji: MSZ, resortu do spraw europejskich, do spraw rozwoju regionalnego, a także kancelarii premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

Adam Bodnar o roli nowego zespołu

- To jest zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, które są za to odpowiedzialne, czyli nie tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ministerstwo do spraw Unii Europejskiej (do tej pory pion w KPRM - red.) oraz ministerstwo do spraw funduszy regionalnych i funduszy europejskich. Rolą tego zespołu będzie koordynowanie różnych działań w zakresie funkcjonowania rządu - wyjaśnił Bodnar.