Kiedy powrót do szkół uczniów starszych klas? Minister odpowiada

Cieszę się, że wracają uczniowie klas I-III. Będziemy monitorować każdego dnia, jak wygląda sytuacja w każdej szkole, jeśli chodzi o rozwój pandemii koronawirusa, o ewentualne ogniska zakaźne - w taki sposób minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił o powrocie najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej. Szef MEN był także pytany o powrót do szkół uczniów starszych klas.

Równocześnie dla pracowników oświaty odbywają się bezpłatne testy na obecność koronawirusa. Według resortu zdrowia zgłosiło się do nich około 165 tysięcy. To przede wszystkim nauczyciele wczesnoszkolni oraz szkolna administracja.

"Nauczyciele powinni być szczepieni najszybciej jak to tylko jest możliwe"

Czarnek: akcja testowania nauczycieli jest naprawdę potrzebna

Pytany, czy nie odnosi wrażenia, że obecna akcja testowania nauczycieli to tylko akcja propagandowa, odparł: "gdyby to była akcja propagandowa, to nie brałoby w niej udziało 165 tysięcy osób, które chcą się przetestować przed powrotem do szkoły".